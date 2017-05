¿Homeopatía o medicina científica?

Un niño de 7 años ha muerto en Italia por culpa de una otitis. Sus padres le habían tratado con homeopatía y habían rechazado los antibióticos. Según cuentan los medios italianos, durante dos semanas no había sido atendido por ningún profesional sanitario. Y, cuando el estado de salud empeoró, los progenitores le llevaron al hospital pero ya era demasiado tarde. La infección se había extendido hasta provocarle la muerte cerebral. Los facultativos intentaron salvar la vida del pequeño administrándole antibióticos e incluso le operaron de urgencia para eliminarle la infección. Pero ya era demasiado tarde.

¿Medicina científica u homeopatía? La presidenta del Colegio Oficial del Médicos de La Rioja, María Inmaculada Martínez Torre, es tajante. Como ha asegurado a Rioja2 "la homeopatía nunca debe suplantar a la medicina general ni crear falsas expectativas de curación". Cuando hablamos de homeopatía, dice, "nos movemos en un contexto de incertidumbre científica y de escasez de controles de calidad". Llegando en algunos casos a "poder dañar la oportunidad de una posible curación y esto es lo que no podemos permitir". De hecho, "en muchos ámbitos científicos se habla de que este tipo de medicación actúa como placebo".

Con todo esto, matiza la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, no negamos que la homeopatía pueda tener algún beneficio, "tampoco hay que demonizarla pero nunca debe utilizarse como sustituto de la medicina científica, siempre debe ser un complemento".

Pero también hay que tener en cuenta que, alrededor de la homeopatía, "hay siempre un conflicto de intereses porque el tema formativo, las acreditaciones, los masters... suelen estar subvencionados y patrocinados por las industrias homeopáticas". De hecho para esta profesional, "la mayoría de productos homeopáticos no cumplen con las condiciones del Real Decreto del producto farmacéutico".

Su opinión es clara, aunque también insiste en que no hay demonizarla "siempre y cuando sea un complemento y esté administrada por profesionales sanitarios sometidos a un código que es lo que te da una garantía de que no van a hacer ningún daño al paciente sino que va a buscar un beneficio supletorio".

Sobre la conveniencia o no de administrar homeopatía a los bebés, Martínez Torres insiste, "no soy homeópata pero lo que sí tengo claro es que no se puede sustituir, en ningún caso, por la medicina científica aunque puede ser un complemento a ciertas patologías leves", reitera. Por esta razón, lanza un mensaje a todos esos padres que anteponen la homeopatía a la medicina científica. "Tendrían que pensar que la protección del menor está por encima de todo, por encima de cualquier otro derecho, por lo que deberían confiar en la evidencia científica y en la profesión médica".

"No soy quien para juzgar a nadie", sentencia, "pero creo que hay que ser más responsable con respecto a la salud de los niños y se debe buscar el bien del menor por encima de cualquier creencia".