La Fundación Diario de un Cuidador fijará su sede central en Logroño durante 5 años

La ‘Fundación Diario De Un Cuidador’, fijará su sede central en la ciudad de Logroño para los próximos cinco años. “La fundación que cuenta con casi medio millón de asociadas/os hispanohablantes crece cada día, y queremos convertir a la ciudad de Logroño en el centro neurálgico mundial del Alzheimer” ha señalado Javier Aragón, Director de Comunicación de la entidad.

La FDDUC que llega a 14 millones de familias semanalmente, en toda España e Iberoamérica, a través de sus distintas redes y vías de comunicación creará un centro de formación itinerante especializado por toda la comunidad autónoma, en lo que la entidad considera un proyecto pionero en todo el país y el cual espera poder replicar más adelante en otras comunidades.

En La Rioja, la Fundación creará un equipo multidisciplinar, que estará compuesto por diversos profesionales de todo el mundo que actualmente ya trabajan con la entidad. Además, se creará un equipo médico de consulta rápida para favorecer un diagnóstico precoz, y la llevará a cabo formación especializada bajo metodología de la entidad, que esperamos mejore la calidad de vida de cuidadoras y cuidadores en zonas rurales en riesgo de exclusión.

“Llegamos para ayudar a compañeras y compañeros de cualquier colectivo, apoyando su gran labor, venimos para sumar fuerzas y construir algo que haga que nuestros ciudadanos tengan una vida más plena.” Durante los próximos cinco años, la Fundación creará lazos de unión con ayuntamientos repartidos por toda la comunidad autónoma, con el fin de mejorar la vida de cientos de ciudadanos, y por ende de personas dependientes, personas con discapacidad, familias y cuidadoras/es de las zonas rurales, que espera encontrar vías de colaboración con el Gobierno de La Rioja.

Se lanzará en la capital Logroñesa una acción pionera en los comercios que será presentada el próximo día 6. “La Rioja me ha fascinado. No había visto antes en España una ciudad tan innovadora en lo que, a adaptabilidad, y atención, abordaje y sensibilización con la problemática social de sus habitantes se refiere. La Rioja es ya nuestro hogar. Y creemos que entre todos podemos colocarla como un punto de referencia para cuidadores y ex cuidadores", asegura el fundador.

Por su parte, Mayte Ciriza Sánchez, Directora del Centro Ibercaja La Rioja, ha manifestado que “la Fundación Diario De Un Cuidador´ lleva a cabo un trabajo impresionante para ayudar y apoyar a las personas que se encargan de cuidar a los demás, el cuidador necesita de apoyos que le otorguen una vida más plena, y la formación especializada es clave para ello.”

La ‘Fundación Diario De Un Cuidador’, mantendrá sus puntos de representación en Barcelona, Madrid, y Palma de Mallorca, y puntos de trabajo en Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana y EEUU.