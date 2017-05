Cruz Roja y Gas Natural asesorarán a los colectivos afectados por la vulnerabilidad energética

#1

indignado 3.0 30/05/2017 16:35h

Permítanme que me ría: Resulta que en los últimos 10 años, esta empresa tan solidaria, ha mandado a su casa con despidos pactados, vamos que no quedaba otra elección, a unos mil trabajadores, conocedores y tecnificados en energías.¿ No sería más fácil recuperar a esos empleados como voluntarios a través de la Fundación para ese cometido de asesoramiento? se podría derivar el ahorro en la formación para otras necesidades y atenciones a los colectivos vulnerables.

