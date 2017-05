El actor riojano Nacho Guerreros desvela haber sido víctima de bullying

El popular actor riojanos de teatro y televisión, Nacho Guerreros, desvela ahora una nueva faceta como coautor de un libro. 'Yo también sufrí bullying' es un trabajo de investigación de la mano de la periodista Sara Brun sobre diferentes aspectos relacionados con el acoso escolar, recogiendo el punto de vista de víctimas y acosadores, de familias de unos y otros, profesores, psicólogos, etc.

Historias personales y visiones profesionales de un asunto que toca muy de cerca al calagurritano. De hecho, Guerreros ha contado cómo él mismo fue víctima de acoso durante su etapa de estudiante de Formación Profesional. Relata cómo un compañero se obsesionó con él y "lideró la manada" en su contra. Según sus palabras, "me han insultado, me han humillado, me han dado patadas y collejas, me han mirado con desprecio y he sido víctima del silencio cómplice del resto de mis compañeros".

Por todo ello, Guerreros insiste en la necesidad de convencer a los chicos y chicas que no se atreven a hablar o a denuncia a que lo comuniquen a sus padres y profesores y, sobre todo, que confíen en sí mismos. Insiste también en que no existe un perfil del niño acosado y que cualquiera puede verse envuelto en esta situación. Señala además a los padres como responsables de que sus hijos se conviertan en acosadores: "No puedes ser cómplice de tu hijo".

El libro ofrece testimonios y pautas de detección precoz y herramientas para ponerle freno, una guía para padres y docentes contra esta lacra que afecta a uno de cada cuatro niños escolarizados en España.