Laredo y Villarrobledo, rivales de Calahorra y Náxara

Calahorra y Náxara ya saben contra quiénes se jugarán los cuartos los dos próximos fines de semana en aras de alcanzar la ronda final que les pueda colocar en Segunda división B. Los rojillos se enfrentarán al Laredo, un viaje cercano, mientras que los blanquiazules se medirán al Villarrobledo en tierras albaceteñas. En las dos semifinales de este 'play off'' los conjuntos riojanos ejercerán de visitantes en el duelo de ida y de anfitriones en la vuelta.

Hay que recordar que el Calahorra perdió la oportunidad del ascenso directo tras caer ante el Deportivo Aragón y que gracias a que fue campeón del grupo riojano tiene una segunda oportunidad. Ahora tiene que retarse al Laredo, tercero del grupo cántabro con 72 puntos y un balance de 59 goles a favor y 29 en contra. El bloque entrenado por José Gómez se clasificó en el tiempo de añadido después de que Roberto Cano marcara un penalti en el minuto 94 para establecer el empate a uno ante el Utebo. Como quiera que en la ida los cántabros empataron en casa a cero lograron la clasificación. Más mérito si cabe después de que el Utebo marcara el 1-0 en el minuto 87.

El Laredo apuesta por una defensa de cuatro, dos centrocampistas, tres medias puntas y un delantero. A tenor de su último encuentro el once fue el compuesto por David en portería, defensa de derecha a izquierda con Toño, Pablo, Cano y Roberto Cano. Dos medios, Óscar y Luis Gómez. Tres hombres ofensivos como Manu, Camino y Pala, mientras que Vinatea, su máximo goleador con 15 tantos, es la referencia ofensiva. Bubú, Tocornal y Dani fueron hombres utilizados como recambios ante el Utebo. Un dato interesante de los hombres de José Gómez es que no pierden desde el pasado 29 de enero. Desde entonces sólo ha encajado 7 goles en 17 encuentros, incluidos los de esta fase de ascenso.

Por su parte, el Náxara tras superar en la prórroga con gol de Rojo al Mar Menor afronta la segunda ronda ante el Villarrobledo, que fue tercero en el grupo de Castilla y La Mancha con 70 puntos y un bagaje de 75 goles a favor y 42 en contra. El conjunto de Manolo Martínez apeó al Cortes en la primera eliminatoria después de remontar en su feudo el 2-1 con el que vino de tierras navarras. Pero el tanto del sempiterno goleador Calle -histórico en Segunda y Segunda B- en la recta final del encuentro dio confianzas para que en la vuelta superaran por 3-0, pese a estar casi todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión del central Adri Rodrigues, que será baja ante los riojanos. No en vano, los locales hicieron gala de su fuerza como anfitriones, ya que sólo han cedido en una ocasión y fue en la última comparecencia liguera ya con la clasificación solventada.

En este sentido, el Villarrobledo, que nunca ha jugado en Segunda B, formó un equipo preparado para meterse en la fase de ascenso. Con varios futbolistas del Socuéllamos, que venía de hacer 'play off' a Segunda, Villanovense y con futbolistas con hambre el equipo roblense aspira a todo. Javi López, con experiencia en Segunda B, es su portero. En el doble duelo ante el Cortes, su técnico introdujo variaciones en el once de un partido a otro. Así la defensa en la vuelta estuvo compuesta por Felipe Belmonte y Calatrava, no fue de la partida en la ida, en los laterales, mientras que Adri Rodrigues -fue expulsado este pasado domingo- y Dani Cabezuelo fueron los centrales.

Pepe Delgado -con opciones de ser retrasar su posición en la ida- y Theo actuaron como centrocampistas, mientras que Piojo y José Carlos daban velocidad por fuera. Fernando, entre líneas, y Calle, pese a sus 38 años, son sus hombres más avanzados. Pituli, lesionado durante los últimos meses por problemas musculares y pubalgia, no jugó ninguno de los dos partidos y es un hombre importante en el Villarrobledo, ya que suma 16 goles, lejos de los 22 de Calle esta campaña.