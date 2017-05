Se sale de la vía y triplica la tasa de alcohol

#1

ASESINO EN POTENCIA 29/05/2017 17:58h

Sus padres y amigos deben estar orgullosisimos del chaval, ya ha sido titular!! A esta gente ni puntos ni multa ni ostias, INTENTO DE ASESINATO y un par de añitos a la sombra. La que ha podido montar, nada mas teneis que ver la que ha liado el britanico borracho con un q7 en Marbella. Además que no es una cosita de crios que ha dado un 0,4 en un control de alcohol, que este le pega a todo, como lo dejen suelto se metera de todo otra vez y A TOPEEEEEEEEE!!! Esto dice mucho en contra de las fuerzas del orden, que perfectamente podrian sellar entradas y salidas de las ciudades (en pueblos entiendo que no les es posible) todos los dias de fiestuki en determinados horarios, porque la gente si o si coge el coche drogada y bebida todos los fines de semana y nada de cribas.. aqui que sople todo dios y el que no sea culpable pues un poco de paciencia y que entienda la causa, puede salvarle la vida otro dia o la de algun familiar.. Verguenza ajena me da esta sociedad de borrachera y drogas y de padres que permiten que sus hijos acaben drogados y cogiendo el coche con 23 añitos..

