El verdadero espíritu deportivo

Se llama Javier Arenzana Hernández y su gesto se ha vuelto viral en pocas horas. Javier participó el pasado fin de semana en la Media Maratón de La Rioja, carrera que no pudo acabar. En el kilómetro 19, cuenta a Rioja2, al amigo con el que estaba haciendo la carrera le dio un golpe de calor y se desvaneció. Javier no se lo pensó dos veces y abandonó la prueba para socorrer a su amigo.

"Es lo que hubiera hecho cualquiera", confiesa sorprendido ante la repercusión que ha tenido su hazaña. "No me lo pensé dos veces, no podía dejar a mi amigo ahí solo", insiste además de dar las gracias a "la médico que, aun no estando de servicio, también nos ayudó".

Y es que, apunta, este es el verdadero espíritu del deporte, "o al menos el que a nosotros nos transmiten en el Club del que formamos parte". Porque Javier está "absolutamente convencido de que cualquier compañero del 360 Rioja Runners de Calahorra hubiera hecho lo mismo que yo".

Era la primera media maratón para este calagurritano de 42 años. También para su amigo. Ambos han estado varios meses preparándose para esta prueba aunque hayan participado en otras carreras de otras ciudades de España. ¡Qué mejor excusa para volver a intentarlo el año que viene!