La Rioja, segunda comunidad en la que más se multa por faltar al respeto a la Policía

¿Somos los riojanos los que más nos enfrentamos a la autoridad o el la Policía especialmente rigurosa en la aplicación de la polémica Ley Mordaza en esta comunidad? Es la pregunta que surge al comprobar que La Rioja es la segunda comunidad autónoma en la que más multas interpone la Policía por faltas al respeto a sus agentes.

Las "faltas de respeto y consideración" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son sin duda uno de los puntos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. Y parece también, a la luz de los datos publicados por eldiario.es, que es uno de los artículos a los que más recurre la Policía, al menos en algunos territorios.

Desde la entrada en vigor de esta ley, cada día se multa en España a 41 personas en este concepto, lo que supone 1.257 sanciones al mes y un total de 22.627 a lo largo del pasado año. Este tipo de multas se han convertido en el tercer motivo más común de sanción, sólo por detrás de la tenencia y consumo de drogas, que es la más habitual en España y portar o exhibir armas prohibidas, que ocupan el segundo lugar.

Este tipo de sanciones, consideradas infracciones leves, tienen un importe medio de 154 euros y, en total, el Estado ha recaudado más de tres millones en este concepto. La cifra se eleva hasta los 131 millones si se tienen en cuenta todos los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El lugar de España en el que más multas se tramitan en base a este artículo es Melilla, con una tasa de 453 multas por cada 100.000 habitantes. La segunda posición en la tabla la ocupa La Rioja. En esta comunidad se tramitaron el pasado año 146 multas por cada 100.000 habitantes. En el lado opuesto se sitúan Murcia y Navarra, con 20 y 27 sanciones respectivamente.

La diferencia en las tasas de unas comunidades a otras no parece ser el carácter de sus habitantes sino la ambigüedad con la que está redactada la ley y las diferentes interpretaciones de la misma que se hacen en cada territorio. No existen unos parámetros objetivos que determinen cuándo hay o no una falta de respeto a la autoridad policial, queda por tanto en sus manos el considerar que se les está faltando el respeto y la persona en cuestión debe ser sancionada.