Amable despedida de la liga

La liga Asobal ha teminado para el Naturhouse. Por fin. No han sido sencillos los dos últimos meses de competición. Pero con la victoria por 38 a 25 sobre Auto Gomas Sinfín el cuadro franjvino suma en la jornada final un triunfo que le ha dejado tercero en la tabla con 42 puntos. Una victoria lógica en la que el centro de atención estaba en saber qué jugadores iban a ser manteados a la conclusión del choque. Cinco de ellos ya habían desvelado su futuro, caso de Langaro (Dunkerke), Kappelin (regresa a Suecia), Vigo, Javi García y Rocas -no jugó- (los tres a Guadalajara). Sólo Peciña, con destino a tierras francesas, no se había hecho público. Media docena de jugadores que dicen adiós a Logroño.

El patrocinador Naturhouse dejará de serlo a partir del verano por lo que las metas del equipo riojano no serán las mismas que en las campañas precedentes. Quizá por eso era importante dejar buenas sensaciones en un duelo intranscendente y con poca intensidad. Si los locales, podía decirse, estaban de fiestas enfrente el equipo cántabro estaba ansioso por acabar su paso por Asobal. Por eso, después de quince minutos la posible emoción por el resultado quedó disipada.

El 13-7 era demasiado grande para que Sinfín opusiera resistencia. Kappelin, con varias paradas, unido al cierto en el otro lado de la pista, favorecía que los de Jota González, sin querer, se escaparan. Muñoz, recientemente renovado, demostró que puede ser uno de los hombres fuertes para la próxima temporada. Ahí quedan sus 10 goles y su capacidad para correr. El 18-9 y el posterior 21-12 al descanso permitían que más que del juego, el aficionado se preocupara por charlar con su compañero de asiento y especular sobre el futuro.

En el segundo tiempo, Naturhouse y Sinfín entendieron la idea. Defensa, la justa, errores, pocos, y buenas sensaciones con balón. No iba a ver una gran intensidad, así que el poder brillar en ataque iba a resultar más cómodo. El Naturhouse, que iba por delante, no quiso hacer sangre y aunque aumentó las diferencias lo hizo de manera paulatina. Antes de los 10 minutos del segundo período los riojanos ya habían superado los diez goles de diferencia, 27-15, renta que se mantendría hasta la conclusión con el 38-25, un marcador amable para los logroñeses y no excesivo para los santanderinos.

Con la Asobal finiquitada, queda por disputarse la Copa del Rey. Serán en dos fines de semana en León y allí los franjivinos se enfrentarán en cuartos al Cangas. Si ganan a los gallegos, les espera el vencedor del Ademar León contra Anaitasuna. En la final del domingo, lo más probable, es que llegue el Barcelona por el otro lado del cuadro. La misión de Jota pasa por reactivar la motivación y la intensidad para ojalá tres partidos con los que se cerrará toda una etapa exitosa bajo el amparo del Natrurhouse.

FICHA TÉCNICA

Naturhouse La Rioja: Aguinagalde (p), Vigo (2), Garabaya (2), Molina (2), Muñoz (10, 2p), Ángel Fernández (4) y Garciandia (3), siete inicuial, Kappelin (p), Peciña (5), Montoro (1), Luisfe (1), Javi García (1), Langaro (4), Cadarso y Kukic (1),

Auto Gomas Sinfín: Ernesto Sánchez (p), Muñiz (1), Nikolai Herrero (2), Blázquez (1), Postigo (4), Río (4,3p) y Calderón, siete inicial, Víctor Martínez (p), Carvajal (3), Valverde (3), Prieto (2), Ros (1) y Bozoljac (2),

Parciales cada 5 minutos: 5-1, 7-5, 10-6, 13-7, 18-9, 21-12 (descanso), 22-14, 27-15, 31-17, 34-21, 35-23 y 38-25 (final).

Árbitros: Bustamante y Álvarez. Excluyeron a los locales Garabaya (min. 33) y Kukic (min. 42); y a los visitantes Ros (min. 28) y Herrero (min. 36).

Incidencias: Unos 1.200 aficionados en el Palacio de los Deportes de La Rioja en el último encuentro de la temporada en la Liga Asobal.