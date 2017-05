Este domingo, se retrasará la hora del inicio del servicio de transporte urbano a las 13 horas

#1

27/05/2017 13:34h

MIREN ME PARECE UNA VERGUENZA QUE SE SUSPENDA EL AUTOBUS URBANO HASTA LAS 13 HORAS POR ESTOS EVENTOS CREO QUE QUE CUALQUIER PERSONA TIENE DERECHO A USARLO EN ESE HORARIO BIEN SEA POR CUALQUIER MOTIVO Y SI NO QUE PONDRIAN UN AUTOBUS O AUTOBUSES ALTERNATIVOS Y NO QUE TE JOROBEN LA MAÑANA Y SI NO QUE PONGAN ESOS EVENTOS DEPORTIVOS FUERA DE LA CIUDAD QUE NO MOLESTEN A NADIE

