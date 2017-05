Entre los dos

Will recibe la libertad condicional por la muerte de un familiar para cuidar a su sobrina Stacey, huérfana por la muerte de su madre. Mientras se dirigen hacia el centro de Irlanda e intentan ser una familia, se encuentran con una serie de obstáculos. Stacey es rechazada en la escuela local debido a que sufre narcolepsia, una condición que desarrolló hace poco. Will desobedece varias veces las obligaciones de la libertad condicional en sus intentos desastrosos de ser una figura paterna responsable. Con ello, ambos corren un gran riesgo; que a Will le retiren la oportunidad de salir definitivamente de la cárcel y que Stacey tenga que ir a una casa de acogida.