Comer sin gluten, ¿moda o beneficio para la salud?

No todas las personas que comen sin gluten lo hacen por ser celiacos. Cada vez son más los que optan por llevar una dieta libre de esta proteína, por considerar que puede ser perjudicial para su salud. Sin embargo, también hay expertos que subrayan las consecuencias negativas de eliminar esta proteína de la dieta. La polémica está servida.

Con motivo del día nacional de esta enfermedad, que se celebra este sábado, el canal Glotones sin gluten ha publicado una guía y un vídeo para desmontar mitos en torno a la celiaquía.

Así, explican que una dieta sin gluten no es perjudicial para nadie. "El gluten no es una proteína indispensable para nuestra salud y puede sustituirse fácilmente con otras proteínas. Los expertos sanitarios coinciden en que el seguimiento de una dieta sin gluten no debería suponer un problema, siempre que resulte completa, con productos frescos y naturales, y nutricionalmente equilibrada. Eso sí, la dieta sin gluten no está recomendada como dieta adelgazante".

Sin embargo, algunos expertos como el doctor Camilo Silva, endocrinólogo de la Clínica Universidad de Navarra advierte en ABC de que no tiene evidencia científica la asociación entre la ausencia de gluten y una dieta sana. "El hecho de quitar el gluten no hace una dieta más equilibrada". Aseguran que el consumo de gluten resulta tóxico sólo para los pacientes celiacos. En el resto de la población, excepto en aquellos con una alergia o una sensibilidad al gluten diagnosticada, es una sustancia inocua.

Además, según la doctora Marta Garaulet, catedrática de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Murcia y profesora visitante en la Universidad de Harvard (EE.UU.), "las personas que deban llevar una dieta sin gluten deberían ir a un nutricionista para que les ayude a llevar una ingesta de carbohidratos mejor controlada y equilibrada en los demás nutrientes".