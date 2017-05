Las restricciones a los conductores noveles no convencen a las autoescuelas

Son todavía propuestas sin materializar, pero la Estrategia de Seguridad Vial hasta 2021 que ha puesto encima de la mesa el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible plantea varios cambios significativos, sobre todo con respecto a los conductores noveles. Se pretende controlar a estos con más restricciones a la velocidad, la conducción nocturna y el consumo de alcohol. Sin embargo, algunas de estas limitaciones no convencen a los profesores de autoescuelas, que creen que "un conductor con el permiso es apto para conducir, novel o no".

Así lo ha detallado a Rioja2 el presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, Enrique Uruñuela, quien se ha mostrado especialmente crítico con las restricciones de velocidad y de horario. Y es que en la reunión celebrada esta semana del Consejo de Tráfico se barajó la posibilidad de limitar la velocidad de forma progresiva para los conductores cuyo permiso tiene menos de un año de antigüedad. Hasta 2011, los noveles no podían circular a más de 80 km/h, pero con la introducción del carné por puntos desapareció esa restricción.

La DGT también sopesa la posibilidad de restringir la conducción en horario nocturno. Se trataría de un sistema gradual por el que, como ya sucede en otros países, el conductor no obtiene el carné después del examen sino que al cabo de unos meses o un año debe superar otra prueba y en ese periodo tiene una serie de restricciones.

Ambas limitaciones se han encontrado con las críticas de los profesores de autoescuelas. "Si un conductor, sea o no novel, está preparado y es apto para conducir, da igual el día o la hora que sea. ¿Cómo adquiriría experiencia entonces?", se pregunta Uruñuela, quien, eso sí, ve con buenos ojos las restricciones en la tasa de alcohol y drogas.

"Un conductor que ha obtenido el permiso es apto para conducir, claro está, si circula en sus plenas facultades, por lo que no estaría mal imponer la tasa cero de alcohol hasta cierta edad o experiencia", añade. Esta es otra de las medidas que Tráfico se planea, introducir la tasa 0,0 de alcohol para los noveles. Actualmente, el umbral está en 0,15 miligramos por cada litro en aire espirado, tasa que asciende a 0,25 para el resto de conductores.

También desde el RACE, el Real Automóvil Club de España, han acogido con escepticismo estas medidas, como explica ABC. Jorge Castellanos, jefe de Seguridad Vial de RACE apunta al uso del móvil, a las distracciones y al consumo de drogas como causas de la siniestralidad, más que a la inexperiencia de los conductores noveles.