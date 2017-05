El 'Fardelej' contará con servicio de autobús desde varios puntos de La Rioja

El 'Fárdelej Music&Vida Festival', que se desarrollará en Arnedo, el 30 de junio y el 1 de julio, contará con un servicio de autobuses, desde la zona Norte-Centro y Sur de La Rioja para poder acudir al festival. Se trata de una de las actividades para jóvenes que ha presentado el director general del Deporte y del IRJ, Diego Azcona.

Acompañado de uno de los organizadores del evento, Manolo Moreno, del representante de Cruz Roja, Gabriel Alcañiz, y del jefe de Zona de Caja Rural de Navarra, Víctor Rozas, Azcona ha indicado que se trata de "facilitar el acceso al festival y de hacerlo de forma segura".

De ahí, que se vayan a habilitar dos líneas de autobús que recorrerán varios puntos de La Rioja con destino Arnedo para facilitar el acceso al festival desde toda la comunidad.

En concreto, se han programado para el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio: dos rutas: Ruta Norte-Centro (Haro, Santo Domingo, Nájera y Logroño); y Ruta Sur (Alfaro, Rincón de Soto, Calahorra, Autol y Quel). La hora de salida de cada localidad está calculada para llegar a tiempo del inicio de los conciertos en el Arnedo Arena y la de vuelta coincide con la finalización de los mismos. Los billetes están ya a la venta en la web del festival al precio de 8 euros ida y vuelta por día y 11 euros ida y vuelta los 2 días.

Por su parte, Alcañiz ha señalado que los tickets de estos autobuses se incluirán los mensajes de la campaña que realiza el IRJ con Cruz Roja para promover el consumo responsable de alcohol entre los jóvenes '¿Rey o Bufón?'.

La entidad social instalará en Arnedo una carpa desde la que ofrecerán información sobre consumo de alcohol, conducción y ocio nocturno y realizarán a los participantes pruebas con etilómetros prestados por DGT para comprobar el grado de alcohol.

Rozas, en su intervención, ha dado a conocer que los nuevos usuarios de Carné Joven Europeo, en el momento en el que formalicen su nuevo carné en las oficinas de Caja Rural de Navarra, podrán retirar de forma gratuita una entrada para acceder a este festival. Habrá un máximo de 40 entradas para regalar.

Por su parte, Moreno ha resaltado la importancia de estas actividades, que vienen a impulsar un festival, que como ha señalado "va in crescendo, con mayor número de ventas, y un equilibrio entre la gente de fuera de la comunidad y los riojanos - el año pasado el 60 por ciento de asistentes procedía de fuera de la región".

PROGRAMA PREVIO AL FESTIVAL

Además, el organizador ha señalado que a partir del lunes 26 de junio y hasta el sábado 1 de julio, casi una veintena de actividades se llevarán a cabo en Arnedo y comarca, dentro de la parte 'Vida' del festival. Estas actividades son uno de los elementos diferenciadores del Fárdelej y tienen por objeto poner en valor y divulgar los ricos recursos de La Rioja, convirtiendo al festival en un referente turístico a nivel nacional además de musical.

Este año la gastronomía vuelve a estar muy presente y, además de las catas de vino de Rioja, queso y jamón, los productos riojanos vuelven a cobrar especial relevancia con la repetición, el sábado 1 de julio a mediodía, del Almuerzo a la Riojana en colaboración con La Rioja Capital y que tanto éxito tuvo cuando se celebró por primera vez en al pasada edición. Como novedad, este año la organización ha apostado por un par de Master Class orientadas a profundizar en el mundo de algunos de los espirituosos más conocidos en colaboración con marcas como Matusalem, Martin Miller's o Basmoon/Jackal.

Así mismo, celebrándose en Arnedo, también los fardelejos tendrán su reconocimiento con una visita a un obrador, además de la posibilidad de asistir al showcooking de fardelejos en directo que se desarrollará en paralelo al Almuerzo a la Riojana. Otras visitas, como la de las cuevas rupestres de la localidad o la bodega centenaria de Ontañón en Quel ayudarán a adentrarse en el pasado de la zona.

Como viene siendo habitual desde la primera edición, el mundo de la creatividad tiene gran presencia este año con diversos talleres para todas las edades: realización de artículos de fieltro o delantales para los más pequeños, y customización de letras o diseño de tote bags para los mayores. Así mismo, desde el 14 de junio podrá visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de Arnedo una exposición del autor del cartel del festival de esta edición: Borja Bonafuente titulada "A parte del punto" y que mostrará una selección de su obra más reciente centrada música y cine: desde carteles de conciertos y certámenes cinematográficos, a ilustraciones para revistas musicales.

Para poder asistir a las actividades hay que comprar la entrada previamente a través de la web www.fardelej.com. Los precios rondan los 5 eurps por persona. Para los que no estén acostumbrados a comprar por internet y residan en Arnedo, en la Oficina de Turismo de la localidad van a poder recibir ayuda para realizar la inscripción online. Cabe señalar que el aforo de las actividades es limitado y en años pasados las plazas se cubrieron con bastante antelación.

CARTEL MUSICAL COMPLETO, ENTRADAS Y ZONA DE ACAMPADA

El cartel musical del Fárdelej Festival 2017 discurre entre 4 escenarios (Arnedo Arena, Escenario Joven, Escenario Piscinas y Sendero Club) e incluye a artistas nacionales de la talla de Lori Meyers, Iván Ferreiro, Cycle, Grises, Full o Viva Suecia; formaciones en alza como Mechanismo, Musgo, UV-Ultravioleta y la Orquestina Anarco-Yeyé; y los DJs Ochoymedio Djs, We Are Not Djs, Florida & Hermosso Djs y César Gallard DJ que harán bailar con sus sesiones a todos los asistentes.

Los abonos del Fárdelej 2017 están a la venta al precio anticipado de 45 euros y las entradas por días a 30 euros/día, y pueden adquirirse on line a través de la web del festival (www.fardelej.com) y de su página de Facebook, así como en puntos de venta físicos como Hotel Victoria y Virrey (Arnedo), tiendas Galería 58 y Más por Menos (Arnedo) y Santos Ochoa (Logroño), y locales como El Cafetín (Calahorra) o Peluquería Ninfa (San Adrián). En esta edición existe también la posibilidad de comprar el abono VIP al precio único de 80 euros a través de su página web exclusivamente.

Desde hace varias ediciones la organización ha optado por establecer a escasos metros del Escenario Principal (Arnedo Arena) una zona de acampada para tiendas y caravanas de uso exclusivo para los asistentes del festival, totalmente equipada y vigilada durante la celebración de los conciertos. La reserva de plazas ya está activa en la web oficial al precio de 5 euros/persona por los 2 días (más gastos).

FÁRDELEJ ON TOUR

Este fin de semana, la gira de fiestas de presentación Fárdelej On Tour hace parada en Calahorra (26 de mayo, El Cafetín) y Tudela (27 de mayo, Lupitas Bar). En próximas semanas, el festival se dejará ver en Alfaro (2 de junio, La Luna), Burgos (10 de junio, Ruido Azul), Zaragoza (10 de junio, Puerta Cinegia y La Lata de Bombillas), Salamanca (16 de junio, Piper Club), Valladolid (17 de junio, Rosarillo Clubbing), o Bilbao (17 de junio, Shake!).

Con esta iniciativa, el Fárdelej continúa con su objetivo de dar a conocer el festival por toda la geografía nacional en su vocación de afianzarse como cita cultural de referencia imprescindible en el norte de España.