Uno de cada cuatro alumnos españoles no sabe leer una factura

Los alumnos españoles suspenden en finanzas. Y es que uno de cada cuatro estudiantes de 15 años en nuestro país no sabe interpretar una factura, según refleja el informe PISA 2015 sobre competencias financieras presentado esta mañana y recogido en ABC. En concreto, el 24,7% de nuestros alumnos no alcanza el nivel básico en este tipo de destrezas y esta cifra ha aumentado con respecto a hace tres años.

Según desvela el informe, sólo el 5,6% de los estudiantes cuentan con el máximo nivel de destreza financiera, cuando la media de la OCDE se encuentra en el 11,8%. Los alumnos españoles están por debajo de la medida de los países evaluados, mientras que varias ciudades chinas y la región belga de Flandes encabezan el ranking. Por debajo de España se encuentran Lituania, Eslovaquia, Chile, Perú y Brasil.

La OCDE considera que las finanzas forman parte de la vida diaria de muchos adolescentes, que ya son «consumidores de productos financieros». De hecho, el 52% de los estudiantes españoles tienen cuenta bancaria, según recoge el informe. Los alumnos con cuenta obtienen 37 puntos más en la prueba que los que no la tienen.

El estudio presentado este miércoles fue realizado entre 48.000 alumnos de 15 países y áreas económicas, de los cuales 10 pertenecen a la OCDE. En España participaron 1.750 estudiantes.

¿SABRÍAS RESPONDER AL TEST FINANCIERO?

Saber interpretar una factura, una nómina o una póliza de seguro son algunas de las preguntas de la prueba a la que se sometieron los alumnos. Europa Press ha recogido algunas cuestiones para que los lectores puedan comprobar si pasarían el test.