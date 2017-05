La cita, este jueves 25 de mayo en Santos Ochoa de Calvo Sotelo a las 19:30. El cocinero Javier Romero presenta su libro de recetas 'Cocina familiar'. Una recopilación de 200 recetas fáciles de hacer y con los ingredientes que tenemos en el frigorífico. Y es que, cuenta Romero a Rioja2, "con este libro quiero rendir un homenaje a la cocina tradicional, a la cocina española, un libro para refrescar las recetas de toda la vida".

En estos tiempos en los que todos vamos corriendo, y no tenemos tiempo para casi nada, Romero, asegura que la cocina rápida no está reñida con la comida casera. "En menos de una hora puedes tener lista una pizza para diez personas totalmente casera", asegura. "En el libro incluyo una receta masa de pizza de levado rápido, una hora más o menos, a la que luego puedes añadir cualquier ingrediente que tengas por el frigorífico". El resultado, una pizza totalmente casera y exquisita.

Y así, varias recetas para que "puedas disfrutar de comida rápida y tan rica como las hamburguesas o los sandwich pero sabiendo lo que comes", algo que no ocurre cuando compramos las hamburguesas en las grandes cadenas. Por esta razón, no está en absoluto de acuerdo con los que dicen que no tienen tiempo para cocinar. "Son excusas que se ponen porque sí que hay tiempo, solo hace falta organizarse y disciplina". Como consejo, planificar bien los menús semanales, y luego, llevarlos a la práctica, "ya verás el tiempo que ahorras con una buena organización además de garantizarte una buena alimentación".

'Cocina familiar' es, en definitiva, un libro imprescindible para un amplio público y excelente, completa, "para todas aquellas personas que están empezando a cocinar". La cocina de hace 100 años, recuerda, era fabulosa porque el ingrediente era el protagonista, era la cocina pura y dura y, estoy convencido de que quien domina esta cocina, podría ser un excelente cocinero. Y es esa cocina tradicional la que no debemos perder.

Y es que los avances han llegado también a las recetas. De hecho asegura que hay personas, "de entre 25 y 50 años que han perdido la esencia de los platos de la cocina tradicional". Para que te hagas una idea, "hay gente que no sabe hacer el cocido madrileño en cazuela, es más, hay gente que no sabe que el cocido madrileño puede hacerse también en cazuela. Y un buen cocido madrileño en hecho en cazuela es un manjar de dios".

Ese modo de cocinar es el que Javier Romero no quiere perder conjugándolo además con los nuevos tiempos y la forma de vida actual. 200 consejos para elaborar platos con lo que todos tenemos en el frigorífico o muy fáciles de conseguir. Y como muestra, el menú que elegiría para hoy. De entrante, "y aprovechando que todavía hay espárragos frescos, nada mejor que unos espárragos con aceite de oliva, que también tenemos en La Rioja y unas alcachofas rebozadas. De segundo, un cabrito chamarito de arnedillo y de postre, unos melocotnes al vino". ¿A quién no se le hace la boca agua?

Muchas más recetas y una conversación distendida es lo que promete este cocinero riojano para la tarde de este jueves en Santos Ochoa de Calvo Sotelo a partir de las 19:30, ¿te apuntas?