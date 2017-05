El PR+ propone ceder el mobiliario urbano en desuso a otros municipios riojanos

#1

Oscar 24/05/2017 16:13h

Interesantísimo movimiento ayer de Antoñanzas en la gala, la cual aprovechó para presentar en sociedad al que va a ser su equipo de trabajo en la presidencia del PR+ y, ojo, demostró que va con todo contra la vieja guardia del partido. Allí estuvo: -Julio Revuelta: desoyendo las críticas lo quiso poner en primera fila y demostrar que va a seguir siendo fiel a él aún a costa de aparecer identificado con el PP más antiguo. -Sofía Montenegro: su apuesta más reciente y joven, surgida del círculo scout de Antoñanzas. Es una ex PSOE joven y con experiencia en la guerrilla politica, un fichaje interesante que va a estar en la parte de arriba de las candidaturas de las municipales y autonómicas próximas, además de ser casi la única alternativa para presidir Juventudes Riojanas. -Víctor Grandes: el gran rival interno de Sofía Montenegro. Joven de las Viniegras, trabajador incansable, preparado y con experiencia legal su trabajo no siempre ha estado bien reconocido en la estructura del PR+ aunque sin duda estará en las partes altas de las listas y Antoñanzas le reservará un hueco de honor en su guardia pretoriana porque al contrario que Sofía Montenegro es un hombre de la derecha. -Montse Mallén: su amiga eterna, su defensora en los lodazales políticos, su última barrera. Una clara apuesta por su gente, llega del deporte de base y del asociacionismo. Puede ser la gran sorpresa en alguna lista, porque no se le pone nada por delante. -Oscar Fernández: quizá el único resto del antiguo PR+ aunque se encuentra en una deriva clara hacia la derecha. Su trabajo personal, claramente orientado a ser el próximo candidato al Ayuntamiento, o al menos estar entre los 3-4 primeros, puede no ser recompensado porque tiene rivales muy duros como los citados anteriormente. Ex vendimiador, currante incansable y desarrollador de las propuestas más importantes presentadas por Antoñanzas. Su soldado en las redes sociales y en los plenos, donde no es raro verle enzarzarse con sus rivales en la tribuna. Estos nombres demuestran ya cual es la línea de Antoñanzas: enterrar a los Trincado (aunque le mantendrá por interés personal), Leopoldo, Enrique Acha, San Juan y similares para cerrar un equipo aparentemente renovado y más a la derecha.

