Sánchez casi duplicó en votos los avales obtenidos en La Rioja

#1

23/05/2017 12:11h

yo lo que no entiendo esque una pesona como el señor pedro sanchez que despues que en las ultimas elecciones que ha habidoha ido bajando en numero de diputados y encima se vuelve a presentar y encima sale como secretario despues que con zapatero bajo de diputados despues dos veces mas volvio a bajar de diputados no se a este paso va a desaparecer el psoe de la politica ojo no piensen que soy de derechas que quede claro que ami la politica ni soy de derechas ni soy de izuierdas pero seria una pena que el psoe desapareciera por persona tan demagogas como pedro sanchez que en enfoca en el no es no si eso lo unico que perjudica al psoe y vuelvo a repetir seria una pena que un partido con 140 años casi de historia iria al garete por personajes como pedro sanchez

