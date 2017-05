¿Quieres tu regalo de boda? Consigue likes en redes sociales

Estamos en plena época de bodas. Días de celebración para compartir con la familia pero, sobre todo, con los amigos. Y, precisamente son estos los que, por lo general, suelen poner el toque de humor en estas celebraciones. Y es que la forma de entregar los regalos son, cada vez, más originales.

Un bote de macarrones rellenos de billetes, una hucha de barro y martillo de plástico, un bote de monedas y miel bien sellado, billetes en el interior de globos, billetes con formas de flores, peces o ropa, una carretilla o un cofre con monedas llenos de arena... Estas eran las formas de entregar el regalo a los novios, regalos que, para algunos, eran más bien bromas pesadas.

Pero con el paso del tiempo, y con la llegada de la redes sociales, todo se ha ido sofisticando. Hasta tal punto que los novios están recibiendo tarjetas de crédito limitadas. Los amigos meten el dinero del regalo en una tarjeta de crédito para que los novios, a través de un cajero, puedan sacarlo. El problema es que la tarjeta de crédito tiene una limitación de 20 euros al día. Así que los novios no tienen más remedio que visitar diariamente el cajero para poder sacar todo el dinero.

También las redes sociales han entrado en este juego. Y es que muchos novios se ven obligados a conseguir un número determinado de likes para conseguir regalo. Es el caso de César y Verónica. Una pareja riojana que contrajo matrimonio hace unos días y que tuvieron que conseguir 1.500 'me gusta' en redes sociales. Mis amigos, cuentan a través de Facebook, son unos capullos. Hasta no que no consigamos 1.500 likes en redes sociales, no nos dan el regalo.

Afortunadamente, solo necesitaron 8 horas y estos vecinos de Pradejón y Préjano ya están disfrutando de su luna de miel.

