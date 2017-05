El casco antiguo de Calahorra recibirá fondos europeos, el de Logroño todavía no

Ambas ciudades aspiraban a contar con fondos europeos para sus cascos antiguos, pero finalmente sólo irán a parar a Calahorra. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de la localidad riojabajeña para modernizar y mejorar el casco antiguo ha sido seleccionado para obtener fondos de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), mientras que la propuesta de reforma de La Villanueva, en Logroño, no ha sido escogida.

La estrategia EDUSI tiene como objetivo financiar proyectos en ciudades que presenten un modelo interesante en lo que se refiere a aplicación de nuevas tecnologías, movilidad y aparcamiento, medio ambiente y energía, desarrollo local, turismo y patrimonio, etc. Es una posibilidad que se abrió a todas las ciudades de más de 20.000 habitantes existentes en la UE (en La Rioja, Logroño y Calahorra).

El proyecto del Ayuntamiento de Calahorra supondrá una inversión de 3,9 millones de euros, de los que la Unión Europea aportará 1,9 millones. Una buena noticia para el Consistorio, que el alcalde, Luis Martínez-Portillo ha celebrado en las redes sociales. Para seleccionar los proyectos, se ofreció a los vecinos la posibilidad de decidir qué aspectos de la ciudad pueden mejorarse.

El proyecto del Ayuntamiento de Logroño para reformar La Villanueva no ha corrido la misma suerte y no ha sido escogido, por no contar con suficiente puntuación. Ya en octubre, esta iniciativa fue rechazada inicialmente al no pasar el primer corte, pero el equipo de gobierno presentó alegaciones y se reunió con representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para analizar la propuesta.

Parece que dichas alegaciones no han servido y Logroño se ha quedado fuera de esta convocatoria de fondos europeos. En cualquier caso, el portavoz del equipo de gobierno, Miguel Sáinz, ya anunció entonces su intención de llevar adelante la recuperación de este barrio: "Con fondos o sin ellos, La Villanueva va a ser una realidad".

Se trata de un proyecto que buscar recuperar la zona de la judería, con un plan que comprende 21 actuaciones y un presupuesto global de 10.5 millones de euros.