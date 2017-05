Derrota del Calahorra, triunfo de la SDL y empates de Náxara y Anguiano

Deportivo Aragón 4 – Calahorra 1

El Calahorra lo tiene muy difícil. El 4-1 recibido en La Romareda pone casi con pie y medio en Segunda B al filial del Zaragoza, un Deportivo Aragón que durante muchos minutos fue superior frente a un conjunto rojillo que acusó cierto nerviosismo. El conjunto local, más dinámico y fresco, atenazó a un conjunto riojabajeño que no conseguía hilvanar acciones positivas. Además, a los 25 minutos recibía un gol, obra de Zalaya, de córner. Un tanto que demostraba que se le estaba haciendo duro el partido en La Romareda ante un Deportivo Aragón más convencido y concienciado de lo que tenía que hacer.

Arrancaba la segunda mitad con una pifia defensiva que generó el 2-0, en el minuto 49, cuando Nieto superaba a Txerra. Se repuso inmediatamente el equipo de Eduardo Arévalo cuando Mario León se sacó de la chistera un auténtico golazo. Era el minuto 53 y parecía que llovía menos. Sin embargo, la alegria calagurritana duró muy poco, ya que acto seguido Cristian trabó a un delantero rival para originar el 3-1, que transformó Zelaya desde los once metros. Con el mazazo del tanto recibido, los rojillos buscaban aguantar y tratar de llegar al choque de La Planilla sin mayores incidencias. Pero un nuevo penalti, pasada la hora, fue una losa. Xiscu ponía un 4-1 difícil de superar y eso que aún restaba media hora por delante. Tiempo en el que los rojillos mostraron algo más de ambición para recortar diferencias aunque sin lograrlo.

Mar Menor 1 – Náxara 1

El Náxara estuvo a poco más de 5 minutos de regresar a tierras riojanas con el triunfo ante un Mar Menor que supo empatar en el minuto 85 merced a un tanto de cabeza de Germán tras un pase de Félix Bape. Previamente, Orodea, que salió en la segunda mitad, había hecho lo más difícil, marcar a domicilio. Y eso que el conjunto de Diego Martínez supo aguantar las embestidas iniciales de los murcianos para ir, poco a poco, con el paso de los minutos asentarse en el terreno de juego e ir imponiendo su estilo. De hecho, el Mar Menos comenzó con brío y con ganas poniendo muchos centros al área para tratar de embotellar al conjunto riojano.

Sin embargo, cada vez que los blanquiazulesa pasaban de su campo lo hacían con peligro. Javi Martínez obligó a Serna a lucirse. Valdeolivas, en el bando contrario, también gozaba de una buena ocasión para adelantar a los suyos pero no acertaba con su remate en el segundo palo. Pasada la media hora, doble oportunidad visitantes con tiro al poste de Lozano y posterior remate de Muri de cabeza. Incluso Achi se encontró con la madera en una acción posterior. Los najerinos avisaban, mientras que los murcianos eran más directos en sus intenciones. En el segundo tiempo, de nuevo el Mar Menor insistía poniendo balones al área, pero después de unos minutos de asedio local los de Diego Martínez, con los cambios, jugaron sus bazas. Así vino el tanto de Orodea. Tocaba defender ante un oponente que logró la igualada a 5 minutos del final. Un 1-1 que dejó todo en el aire para la vuelta, que se disputará el sábado en La Salera a las 18.00 horas.

SD Logroñés 1 – Alcobendas 0

Después de una primera parte soporífera en la que no hubo ni un tiro a puerta, si acaso una falta alta de Iván Mateo, el choque ganó en emoción y en llegadas en la segunda. El Alcobendas evidenció que parte de su peligro provenía a balón parado. Así, dos faltas ejecutadas por Iván Mateo pudieran desequilibrar el duelo. En la primera, un jugador madrileño controló y justo cuando iba a chutar se interpuso un defensor blanquirrojo. Mientras que en la segunda, ahora tras una falta más frontal, Joao Pedro superó la salida de Jordan, pero el esférico se marchó por el lateral. Por su parte, la SDL lo intentaba, aunque sin presencia en el marco rival a excepción un tímido remate de espuela de Herce tras un servició de Diego Jiménez.

El duelo se inclinaba del lado madrileño ya que los de Rubén Reyes manejaban con más continuidad el cuero. Cierto que lo hacían sin peligrar la meta riojana, pero a la SDL le costaba incluso hilvanar y asustar a su contrincante. Joao Pedro remataba de córner en el primer palo, pero su remate se iba fuera. Se notaba que el Alcobendas podía marcar. Pero lo que vino fue el tanto de los blanquirrojos. Laencina la puso de lujo desde la esquina y Ledo, en el segundo palo, desataba la alegría de los suyos en el minuto 79. Los de David Ochoa habían sacado provecho de casi su único remate. Hasta la conclusión no se jugó nada. Es más, el choque se endureció después de una entrada de Diego Jiménez, justo antes de que Chuchi cayera en el área, y el balón apenas estuvo en juego. Un buen resultado de los logroñeses que deben confirmar el próximo domingo a las 18.00 horas.

Anguiano 2 – Conquense 2

El campo de Isla no se le atragantó a la Balompédica Conquense que se llevó a tierras manchegas un buen marcador pese a jugar más de 50 minutos con un futbolista menos después de que el minuto 37 fuera expulsado Coscolín por dos amarillas. Hasta ese momento, en la parte inicial del encuentro salió más entonado el cuadro de Poyatos que pisaba con más frecuencia la portería que defendía el serrano Kevin. Pese a ello Moha pudo adelantar al Anguiano tras un remate de cabeza después de un saque de banda. El paso de los minutos le sentaba mejor a los locales que se quitaban la presión de los visitantes. Pero tras la expulsión de Coscolín todo pintaba mejor para los riojanos.

Sin embargo, Gerica, exjugador del Haro y Alfaro, fue con fe a un rechace que dejó Kevin para marcar el 0-1 nada más comenzar el segundo tiempo. Raúl Llona movía ficha metiendo en el campo a Jorge. Surtió efecto porque Gerardo empató desde los once metros. La inferioridad numérica del Conquense no se acusaba en un campo de dimensiones reducidas y eso provocaba que los manchegos creyeran en sus opciones. Nacho Elías atinaba para cruzar ante la salida del meta visitante y certificaba la remontada en una acción aislada. Un tanto que podía pasar factura, pero que no fue así, ya que Alghibe, que acababa de entrar el juego, se inventó un golazo para devolver la igualada a un cuarto de hora para el final. Hasta la conclusión el conjunto manchego apostó por mantener lo que tenía, mientras que el Anguiano le puso ímpetu y ganas, pero faltaron oportunidades.