Así se vive el atropello de un ciclista en primera persona

El pasado miércoles, Luis Gómez Casal, un gallego afincado en Logroño desde hace más de 30 años, sufrió en primera persona algo que en los últimos tiempos se está convirtiendo en una costumbre.

Como cada día, Luis se aderezaba con su maillot, se montaba en su bicicleta, y se lanzaba a la carretera para practicar su deporte favorito. A pesar de los últimos sucesos, este logroñés de adopción, lo hacía sin miedo, completamente ajeno de lo que sucedería poco después.

Cuando circulaba por Logroño, al entrar en la rotonda de la circunvalación con Gustavo Adolfo Becker, una furgoneta blanca le adelantaba por la izquierda provocando la caída del ciclista. No llegó a haber impacto entre bicicleta y vehículo, y las magulladuras a consecuencia de la caída, tras golpearse contra el bordillo, hacen que en esta ocasión todo haya quedado en un susto.

Luis, además de poder contarlo, ha querido compartir lo sucedido por medio de un vídeo, ya que con una cámara incorporada en su bicicleta, pudo grabar todo el suceso. "Una imagen vale más que mil palabras" comenta Luis, que a pesar de que tuvo que ver como la furgoneta seguía su curso y se alejaba por la carretera, ha querido puntualizar que "seguramente no me vio, y no supo que me había caído".

Varios vehículos se detuvieron para auxiliar al hombre accidentado. La Policía Local tardó poco en personarse en lugar de los hechos, pero no tanto los servicios de emergencia, "la ambulancia tardó más de media hora en llegar y yo tumbado en la rotonda", contaba un resignado Luis.

Luis Gómez asegura a Rioja2 que "el mayor número de ciclistas y vehículos que hay en la actualidad provoca que se estén produciendo tantos accidentes en las últimas fechas", y añade que "tengo la oportunidad de contar y que la gente pueda ver lo sucedido, también me gustaría que los conductores se dieran cuenta que cada vez somos más los ciclistas que llevamos una cámara incorporada, y que ante una imprudencia, ahora los vehículos pueden ser grabados".