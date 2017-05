Incapaz de competir sin un objetivo concreto

Sucedió cuando el equipo vio que la segunda posición era inalcanzable. ¿Para qué competir? ¡¿Para qué defender? ¿Para qué actuar como equipo? Se recondujo la situación cuando el bloque franjivino se centró en lograr la tercera posición y así estar presente la próxima temporada en Europa. Cuando se logró, vuelta a las andadas. Derrota ante Villa de Aranda y este sábado, por 33 a 25, ante Granollers, el cual con los resultados de esta penúltima jornada ya se ha asegurado la cuarta posición. Así es normal que se esté haciendo una campaña larguísima. Aún resta un último duelo, ante el ya descendido Sinfín. Y por si fuera poco queda la Copa del Rey, cuyos sorteo de cruces se ha conocido durante el descanso del partido entre Ademar León, anfitrión, y Cangas.

Pues bien, los hombres de Jota González jugarán en cuartos ante Frigoríficos del Morrazo, mientras que en semifinales les esperará el ganador entre León y Anaitasuna. Pensar en la competición que acogerá León entre el 9 y 11 de junio puede que sea un objetivo que tienen marcado los jugadores franjivinos. Es la esperanza porque se ha comprobado que la Asobal ya no es una prioridad. Porque cuando un equipo pierde 33-25 es que ha hecho varias cosas mal. Por de pronto tirar mucho menos, hasta trece veces más lanzó un Granollers que, pese a no andar pletórico de forma, sí que tenía la obligación de sumara para asegurarse estar presente en la Copa EHF.

El enfrentamiento duró hasta el minuto 19 cuando Molina -suelto en ataque con seis gole de siete lanzamientos- hizo el 7-8. Fueron 4 minutos de pesadilla para los riojanos que se fueron del choque. Un parcial de 5-0, con 3 goles de Figueras, animó a un Granollers que no desperdició la oportunidad. Entre los postes, las pérdidas y los tiros fuera de portería el cuadro riojano se despistó un momento y se encontró con un 12-8 imposible de levantar. La dinámica no varió hasta el descanso, 16-12, y pese a que el Naturhouse recuperó el ritmo anotador, el problema estaba en la manera de defender donde Kappelin -Aginagalde no jugó nada- paraba uno de cada cuatro lanzamientos que recibía.

Enfrente, por su parte, el Granollers confiaba en sus brazos ejecutores. Figueras, con 12 dianas, le hizo un roto al Naturhouse, pero es que Adriá Pérez le metió siete goles al portero sueco. El Naturhouse deambulaba por la pista. El 18-12 a los tres minutos de la reanudación confirmaron que los visitantes no iban a comparecer como bloque. Puede que hubiera ramalazos, toques individuales, pero como equipo el Naturhouse no apareció. No se ató los machos, no se esforzó en mejorar su intensidad defensiva y en explotar su mejor virtud, el contragolpe. Las cabezas estaban en otra parte, vaya usted a saber dónde. Habrá que confiar que esta travesía lleve a buen puerto en la Copa del Rey, pero no esto no es darle a un botón y encontrar la mejor versión posible de los franjivinos.

El intercambio de goles fue constante. Los porteros apenas paraban y así es muy difícil recortar. Los pivotes no tenían bola, un tiro en todo el partido para Javi García y fue a 3 minutos de la conclusión. Es decir, el juego colectivo no funcionaba. Vigo fue desapareciendo para que fueran Kukic e incluso Cadarso los que gozaran de minutos. Una demostración de que se daba el encuentro por perdido. Molina parecía con confianza, la que no ha encontrado esta campaña, en el lanzamiento y mantenía a los suyos entre los 5 y 6 tantos, 25-19 y 29-23. Dio igual que Jota apostara por jugar sin portero. Cualquier iniciativa no funciona porque no hay convicción. Los rivales lo saben y lo aprovechan. Por eso en los minutos finales, la diferencia fue aumentando hasta la máxima, el 33-25 con el que el Granollers certificaba su presencia en Europa la temporada que viene y con el que el Naturhouse regresaba a Logroño.

FICHA TÉCNICA

Granollers: Álamo (p), Cabanas (3, 1p), Marca García, Ferrer (1), Figueras (12), Resina (1) y Fernandes (1), siete inicial, Sastre (p), Vicente (1), Flores (1), Arnau García (3), Adriá Pérez (7), Cañellas (3), Cisshoko y Kasal.

Naturhouse La Rioja: Kappelin (p), Miguel Sánchez-Migallón, Vigo (3), Javi García, Langaro (2), Muñoz (4, 1p) y Garciandia (1), siete inicial, Ángel Fernández (3), Kukic (2), Cadarso, Luisfe, Montoro (3), Peciña, Molina (6), Luisfe (1) y Garabaya.

Parciales cada 5 minutos: 2-2, 4-3, 5-5, 8-8, 13-9, 16-12 (descanso), 19-13, 21-16, 25-19, 27-22, 29-23 y 33-25 (final).

Árbitros: dede Excluyeron a los locales Figueras (min. 12), Ferrer (min. 16), Marc García (min. 33) y Vicente (min. 36) y a los visitantes Peciña (min. 31), Muñoz (min. 35) y Ángel Fernández (min. 44).