Javier Romero, el cocinero que triunfa en las redes, presenta libro de recetas

Su éxito en las redes sociales, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, han llevado a Javier Romero a reunir sus mejores recetas en un libro 'Cocina familiar', que presenta este mes. Desde Aldeanueva de Ebro, este cocinero comparte sus platos de lunes a jueves en varias webs, Facebook, Twitter e Instagram. Sus recetas son, como indica ABC, "un homenaje a una cocina casera y sabrosa que sobrevive al paso del tiempo y a la llegada de nuevas modas gastronómicas".

Su libro incluye más de 200 recetas al alcance de cualquiera con las que Romero quiere, una vez más, «facilitar el trabajo a la gente que cocina en casa, no imponerles mi cocina, siendo lo más profesional posible dentro de la humildad de mi trabajo».

A lo largo de la entrevista, Romero explica cómo volvió a empezar con 52 años, después de que la crisis se llevara por delante su negocio. Tuvo que empezar de cero y luchar "contra la creencia de que internet y las redes sociales son cosas de jóvenes". La clave de su éxito, elaborar recetas fáciles y familiares, simplificándolas al máximo y sin complicar mucho la vida a las familias. "Me tomo mi trabajo como un servicio público: Estoy aquí para ayudar a los demás".

Para seleccionar las recetas, se ha basado en las más compartidas y comentadas y también ha recogido otras que le traen recuerdos. La receta más seguida fue un vídeo cocinando una paella valenciana, que vieron en directo 134.000 personas. ¿Su favorita? La tortilla de patatas, que le parece "una auténtica obra de arte".

Como no podía ser de otra forma, sus recetas tienen sabor riojano. "La comida riojana está en un segundo plano respecto al vino, pero no se tiene en cuenta que el vino no se vendería si no acompañase a la comida. El vino acompaña a la gastronomía siempre. De hecho, creo que las patatas a la riojana deberían llevar estar en la bandera riojana. Representan la sencillez, la humildad y, al mismo tiempo, la grandeza de un plato que te va a hacer muy feliz. Tiene mucho mérito sacar eso de unas patatas y un chorizo".