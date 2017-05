Cómo conseguir que nadie sepa si has leído un WhatsApp

Recibes un whastApp de un amigo, lo lees pero no puedes contestarlo en ese momento...y tu amigo, que ha visto el doble check azul, se enfada porque no le respondes. Para evitarlo, WhatsApp ofrece la posibilidad de desactivar esta función y así mantener la privacidad sobre qué mensajes lee y cuáles no.

Según explica Roloteca, no hace falta instalar ninguna aplicación ni hacer ninguna modificación en el teléfono. La opción para deshabilitar el doble check azul o la confirmación de lectura se encuentra dentro de las opciones de privacidad de la propia aplicación.

Eso sí, al desactivar esta opción, nosotros tampoco podremos saber si una persona ha leído nuestro mensaje y sólo funciona para conversaciones individuales, en un chat de grupo la confirmación de lectura no puede desactivarse.

CÓMO DESACTIVAR EL DOBLE CHECK AZUL

Para desactivar la confirmación de lectura o doble check azul vamos a hacer lo siguiente:

1- Abrimos WhatsApp.

2- Nos vamos a dirigir al apartado de Ajustes dentro de la app.

3- Ahora pulsamos en Cuenta.

4- Nos dirigimos a Privacidad.

5- Aquí tenemos que desactivar la opción Confirmación de lectura.