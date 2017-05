70.000 euros de ayudas para la compra de libros para alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas económicas para libros y material didáctico a alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil y la convocatoria pública para el curso 2017-18, para lo que se autoriza un gasto de 70.000 euros, igual que el curso anterior.

La cuantía de las ayudas asciende a 60 euros (cifra que se ha aumentado progresivamente en los últimos años; 40 euros en 2011) y el umbral de renta para solicitar la ayuda aumenta hasta los 9.000 euros (el curso pasado era de 8.000 euros y en 2011 de 5.000 euros).

Los requisitos de los solicitantes son que esté empadronada en Logroño toda la unidad familiar; estar escolarizado en la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Logroño sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas; no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades; no ser deudor de la hacienda municipal; que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 9.000 euros en 2015.

Entre los criterios de adjudicación figuran la situación económica y la situación familiar (familia numerosa, monoparental o algún miembro con discapacidad). El año pasado, como novedad, se incluyó la consideración de los niños en acogida como un miembro más de la unidad familiar.

Las solicitudes se realizarán en el servicio 010 y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir de su publicación en el BOR.

El abono de las ayudas se realizará mediante un vale canjeable en cualquier librería de la ciudad para adquirir libros y material didáctico.

El curso 2016/17 se destinaron 63.660 euros para 1.061 ayudas de 60 euros, en 2015 se concedieron 49.150 para 983 ayudas, cada una de 50 euros y en 2014, 858 ayudas y en el curso 2013, 823.