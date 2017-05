Día de Internet. Empoderamiento de los informáticos

Así como no se concibe una Obra Pública sin la firma de un arquitecto o ingeniero de caminos, no debería concebirse ningún proyecto informático, tanto relacionado directamente con la programación como de organización o análisis, sin la firma de un informático.

Esto, que dicho así parece obvio, no se cumple en la mayor parte de los casos.

Hay mucho intrusismo en esta profesión por parte de otras profesiones más o menos afines, en las que se estudia alguna asignatura de informática pero en las que no se estudia el núcleo de la profesión que es el Análisis informático.

Creo que en cualquier proyecto informático que se precie debe estar el sello de un profesional del ramo.

Voy a enumerar distintas actuaciones que creo servirían para dignificar la profesión de informático y, de paso, recalcar la importancia que tiene estudiar la profesión de forma reglada.

Colegiación obligatoria. Hoy día que se está luchando contra ‘todo lo obligatorio’ (ya que se considera corporativista) quizás debemos pensar en las ventajas que han obtenido otros Colegios profesionales, tanto para ellos como para los que utilizan los servicios de algún profesional perteneciente a ellos.

En los Colegios Profesionales, los propios colegiados aprueban una serie de normas para el desarrollo de la profesión. Así como estas normas puede pensarse que son cortapisas, también tienen la virtualidad de conseguir que sean la referencia de trabajo y actuación para todos los colegiados , dando unas pautas, tanto técnicas como éticas, para el mejor cumplimiento de las funciones que nos son propias.

Aprobarían normativas de elaboración de proyectos informáticos.

También definirían tarifas mínimas y máximas para las distintas actuaciones a realizar, contemplándose sanciones para el que viole las normas.

Así, la persona o Institución que contrate a un profesional colegiado, sabe a qué atenerse en todos los pasos de su actuación.

Cuando la colegiación es obligatoria, se pueden conseguir beneficios adicionales (y en algún caso he de decir que excesivos), dada la fuerza que pueden llegar a tener alguno de estos colegios.

En el caso concreto de los Colegios de Médicos, han conseguido algo que creo que no ha conseguido ningún otro: la compatibilidad de la actividad del médico en Administraciones Públicas con la actividad en una consulta privada.

Exigencia de la firma de un profesional en proyectos con un gran componente informático o de bastante complejidad técnica.

Lo que no se concibe es que en la realización de un proyecto como la elaboración informática de una aplicación de Nóminas, Contabilidad, Expedientes administrativos, etc. no figure un conforme de un informático profesional.

Da la sensación de que cualquiera con buena voluntad puede dominar los entresijos de la informática más técnica y compleja.

Quizás ha contribuido a esta sensación el hecho de que casi todos tenemos un ordenador personal en casa y con tiempo, interés y esfuerzo podemos llegar a dominar ciertos programas como textos, hoja de cálculo, base de datos etc.

Espero que todos estemos de acuerdo que dominar esos programas (e incluso muchos otros) sin más formación adicional, no te hace un informático así como un curso de medicina de 3 meses de duración en una academia no te convierte en cirujano.

¿Tú te fiarías de una persona sin ningún título relacionado con la informática que realiza un análisis forense complejo de un dispositivo informático?

Cuando tengo un problema en la instalación eléctrica llamo a un electricista, si es en una cañería llamo a un fontanero; ¿tan complicado es de entender que para los problemas informáticos de cierta complejidad es preciso llamar a un informático?

Si nos fijamos en cómo está organizada ahora mismo nuestra sociedad, vemos que la informática está íntimamente ligada a nuestras vidas.

Las gestiones de las Administraciones Públicas y de la mayor parte de las empresas se realizan a través de ordenadores.

Con los smartphones (teléfonos inteligentes) estamos accediendo a internet y utilizando aplicaciones complejas elaboradas por programadores informáticos.

Muchos de los dispositivos que tenemos en nuestra casa (y fuera de ella) son susceptibles de control a través de internet, como neveras, toldos motorizados, televisores inteligentes, cámaras IP, pulseras de control, automóviles, etc.

Se necesitan conocimientos técnicos complejos para realizar una implementación segura de estos dispositivos; no sólo utilizar criptografía fuerte en todos los envíos y recepción de información sino probar que no hay ningún agujero o vulnerabilidad a explotar.

De hecho, nuestra dependencia de la informática es tal que hay muchos profesionales que trabajan de forma casi exclusiva con ordenador, por lo que si hay un problema serio en una red de una empresa (como la posible infección por el virus WannaCry, de hace pocos días), muchas empresas deciden apagar los ordenadores de los puestos de trabajo y enviar a sus trabajadores a casa: sólo se quedaron los técnicos informáticos volviendo a poner operativa la red y los equipos afectados.

En fin, creo que la dignificación de la profesión de informático debe venir tanto de parte de los Colegios profesionales, punto de encuentro necesario, como de un reconocimiento tanto de la Administración Pública como de las empresas, de la profesión de informático y contratar a estos profesionales para las labores que les son propias.