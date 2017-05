Triunfando en el atletismo tras 30 años sin correr

No fue fácil volver a correr. "No podía, corría 10 minutos y el corazón se me salía por la boca". Y no era para menos. Tras 30 años sin calzarse unas zapatillas, la riojana Maru Hernáiz decidió volver a practicar atletismo. Poco a poco volvió a coger el ritmo de la competición y a cosechar éxitos. Con 60 años, este fin de semana Hernáiz se ha proclamado campeona de España de 10.000 metros en su categoría.

Y es que Hernáiz está en plena forma. "No me creo que tenga 60 años, tengo todas las fuerzas, no me canso..." El responsable de su estado es el atletismo, un deporte que practicó hasta los 22 años con muy buenos resultados. "Ya había ido al campeonato del mundo dos veces, pero la exigencia era total y elegí formar una familia". Así, esta atleta se casó, tuvo tres hijas y "colgó" las zapatillas, aunque no fue una decisión definitiva.

Treinta años después, cuando sus hijas ya eran mayores y tenía más tiempo libre, decidió probar de nuevo. Al principio fue duro, pero "cuando algo te gusta, casi no te supone sacrificio". Ese esfuerzo, unido a una buena genética, comenzó a dar sus primeros frutos y particularmente este año, cuando se ha proclamado campeona de España de media maratón, de cross y de 10.000 metros en pista este domingo...Los éxitos se acumulan en su palmarés.

El último fue este fin de semana, cuando además logró batir el récord de España de su distancia, vigente desde 2012, que se suma al récord de España de 5.000 metros logrado en abril y en vigor desde 2014. "Estoy contentísima, este año me están respetando las lesiones y las cosas me están saliendo muy bien".

EL SECRETO DE SU ÉXITO

Conseguir esas marcas no es fácil. Maru Hernáiz se levanta cada día a las 6:15 horas y a las 7:00 ya está entrenando. Así todos los días menos el sábado, su único día de descanso. Además, cuida mucho la alimentación y, sobre todo, atribuye su éxito a la preparación: "Es fundamental, nadie regala nada".

La atleta cuenta con la inestimable ayuda de su familia y del que ya fuera su entrenador cuando era joven, Óscar Calvé, que también entrena a sus compañeras Maite Íñigo y Gema Olave. Éstas, a su vez, han hecho un gran papel en el campeonato de este fin de semana. Íñigo se llevó el bronce en la categoría de mayores de 45, mientras que Olave se proclamó campeona de F40.

Lo cierto es que no es habitual que una mujer de 60 años corra, y mucho menos a ese nivel. "Yo con 20 años era un bicho raro, pero cada vez hay más mujeres corriendo, aunque aún cuesta más ver a gente mayor, sobre todo a mujeres. La diferencia con otros países todavía es abismal", explica Hernáiz, quien anima a toda la gente de su edad a practicar deporte. "El caso es moverse, estar activo, sea el deporte que sea".