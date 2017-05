El circo Holiday se convierte en un circo sin animales

#3

ramón 15/05/2017 23:00h

Ese oso que toca la flauta me da la misma pena que un perro separado de su madre al nacer, que no ha visto a su padre, seleccionado genéticamente para caber en un apartamento de 50m2, vendido a un desconocido y castrado al gusto para que no se reproduzca y no ladre tanto....que se pasa la vida encerrado en casa sufriendo los besos y los selfies de su amo el besaperros que le manda hacer trucos impíos como dar la pata o sentarse (cuando no ponerse a bailar) a cambio de una chuchería (por la que se desvive porque su comida habitual es pienso asqueroso totalmente alejado de su dieta natural y que aborrece) que sale de vez en cuando a la calle cuando le da la gana al amo atado con una correa al cuello (que da pena verlo arrastrar la correa que parece que se ahoga y se les salen los ojos de las órbitas y que llora) y alguno hasta disfrazado como drag queens caninos para hacer las delicias de su amo el defensor de los derechos de los animales....de los "derechos" inventados que le da la gana y de los animales que le da la gana claro. Que gentucilla son esos animalistas que son lo suficientemente desgraciados para tratar a un animal como a una persona y lo suficientemente aburridos y miserables para perseguir y prohibir a los demás lo que no les gusta (habría que prohibirles a ellos por la misma razón tener perros....que se compren un tamagochi). Menos mal que en España siempre nos quedarán las corridas de toros para ver a animales que no da lástima mirarlos, sin edulcorar artificialmente, bien criados y respetados como se debe, que los animales son seres que no tiene derechos pero sí tienen dignidad.

