El jueves 18 de mayo el billete de autobús urbano será gratuito

#2

ciclistaurbano 14/05/2017 19:16h

No deja de ser paradójico que la única intervención técnica en la improvisada "Semana de Movilidad" del gobierno municipal se destine A CÓMO FOMENTAR EL COCHE (por eléctrico que sea). La dejación e incapacidad técnica de los sucesivos gobiernos del PP en sostenibilidad hasta la fecha, y en concreto en movilidad urbana ciclista y peatonal, han sumido a Logroño en un atraso de décadas, ahogada en el pozo sin fondo del soterramiento y las grandes infraestructuras para la motorización. Mientras muchas otras ciudades han dejado de situar el automóvil privado en la cúspide del diseño urbano, Logroño sigue siendo una ciudad entregada al coche, la violencia vial, los atropellos y las dobles filas. No es normal que para invertir la prioridad en unas pocas calles (prioridad de medios no motorizados sobre motorizados, "calles tranquilas"), el Ayuntamiento tarde 10 años desoyendo a los usuarios... ¡en colocar unas pegatinas! Si simplemente se diera cumplimiento a las planificaciones aprobadas por unanimidad para la ciudad (Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Logroño - PMUS, 2013), otro gallo cantaría.

