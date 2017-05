La UR celebra sus bodas de plata

El rector de la Universidad de La Rioja (UR), Julio Rubio, ha señalado hoy cómo este centro sufre un "cuello de botella" por la falta de oferta pública de empleo "satisfactoria". Rubio ha presidido el acto de celebración del XXV Día de la Universidad de La Rioja en el que, entre otras cuestiones, se ha rendido homenaje a siete trabajadores de la UR que se jubilan.

Preguntado acerca de si se cubrirán esas plazas ha señalado que todavía "no se ha convocado la Oferta Pública de Empleo, dado que aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado". No obstante, también ha indicado que el centro tiene la tasa de reposición, lo que significa que se sacarán siete plazas estables (laborales o funcionarios).

"Tenemos un tercio de la plantilla en situación de inestabilidad", ha relatado. Por tanto, ha dicho: "Qué hacemos con siete plazas si estamos hablando de más de cien personas, tanto de personal de Administracion y Servicios como docente investigador que lleva ocho años esperando una oportunidad".

A preguntas de los periodistas también ha recordado el abandono que sufre este centro a partir del segundo año de carrera a causa de las tasas y la falta de becas. "La economía nos está llevando a que expulsemos estudiantes de familias que lo están pasando económicamente mal", ha dicho.

De este modo, ha señalado: "En grado hemos bajado de casi 6.000 a 4.000", un descenso en el que también influye el haber eliminado los estudios on line.

ACTO 25 ANIVERSARIO

El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de mayo de 1992 la Ley de Creación de la Universidad de La Rioja que, en su exposición de motivos, indicaba que el campus debía suponer "un apoyo para el desarrollo científico, cultural, técnico y social de la Comunidad de La Rioja".

Desde entonces, el campus celebra ese día -o el viernes más cercano a dicha efeméride- el Día de la Universidad de La Rioja con un acto en el que se homenajea a los mejores deportistas, mejores expedientes académicos y al personal jubilado.

A lo largo de estos 25 años, la Universidad de La Rioja ha titulado a unos 23.000 estudiantes y a más de 500 doctores, mientras que más de 3.000 estudiantes han participado en programas de movilidad tipo Erasmus.

Ha captado unos 33 millones de euros en convocatorias nacionales y europeas de investigación y ha firmado mil contratos de I+D+i por valor de unos 13 millones de euros.

La oferta académica actual está compuesta por 19 títulos de grado, doce másteres y diez programas de doctorado oficiales y se completa con acciones formativas no regladas como la Universidad de la Experiencia -con sedes en Logroño, Calahorra y Haro- y el programa de Cursos de Verano.