¿Son fiables las críticas de clientes en Internet?

Se acercan las vacaciones y, para planearlas, cada vez más se recurre más a Internet. Los comentarios de la página web de un hotel o un restaurante nos pueden ayudar a decidirnos. Sin embargo, restauradores y hoteleros cuestionan la veracidad de estas críticas y alertan del daño que puede hacerles un comentario falso sin contrastar.

Y es que las críticas que se dejan en webs como TripAdvisor son anónimas y no requieren ninguna prueba que acredite que has estado realmente allí. Es decir, cualquier persona puede entrar en estos portales y dejar un comentario negativo sin que nadie compruebe su veracidad. "Detrás de una pantalla de ordenador es muy fácil criticar y no decirlo cara a cara", lamenta Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles.

Domínguez se queja de que, ante un problema, muchos clientes optan por no decir nada en el establecimiento, pero luego dejan constancia de ello en las redes sociales o en los comentarios de la web, "a toro pasado y sin darnos la posibilidad de solucionarlo". Además, en muchas de estas páginas no se puede contestar de forma privada y "te obligan a hacerlo de forma pública".

"No sabes si esas personas han estado o no han estado allí, no dan datos ni se identifican, pero ellos sí que pueden dar nombre y apellidos de un camarero, por ejemplo, y meterse con él", explica Domínguez, quien subraya también que no existe criterio a la hora de elaborar clasificaciones en este tipo de páginas. "No se pueden comparar unos establecimientos con otros y los primeros del listado no suelen coincidir con los Estrellas Michelín o con los mejores restaurantes según las guías fiables".

En cualquier caso, el presidente de los hoteleros subraya que, en La Rioja, recibir críticas excesivamente negativas no es lo habitual y reconoce que este sistema también tiene sus virtudes y es una "buena herramienta" para tener información. "Si recibes la misma crítica negativa repetidas veces, hay que hacérselo mirar, algo estará pasando. Yo sí que leo los comentarios y pueden ser una buena referencia".