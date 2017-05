"Hay que profesionalizar la organización de carreras con el propósito único de beneficiar al atleta"

La Rioja Bike Race, VI Nájera Xtrem, III Carrrea de la Familia, Media Maratón de La Rioja 2017, V Carrera La Noche más Deportiva, IV Matutrail.... son algunas de las carreras que se disputarán durante los próximos meses. Una saturación, para muchos, citas imprescindibles para otros.

Roberto Ruales es el presidente de la Federación Riojana de Atletismo y analiza la proliferación de carreras y corredores. Y aunque reconoce que en los últimos años la cantidad de personas que han empezado a correr es espectacular, y reconoce que, para la Federación, todo lo que sea deporte es positivo. Aunque por otro lado, también es cierto que hay varias pruebas que coinciden en La Rioja "algo que ocurre porque no hay ninguna regulación".

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de carreras que se celebran en esta Comunidad, ¿a qué se debe esta proliferación?

En los últimos años, la cantidad de personas que han empezado a correr es espectacular y es visible por los caminos y calles de cualquier sitio de España en general y de La Rioja en particular. Para la Federación, todo lo que sea deporte es positivo para todo aquel que lo practica, pero debe de hacerse de manera dirigida y es fundamental que se tenga un seguimiento médico todos los años. Es verdad que en los últimos años ha habido una proliferación de carreras populares porque había muchísima demanda de corredores, pero al final el hecho de haber tantas no es bueno para los atletas ya que entiendo que dichas carreras son un premio para dichos atletas populares que día a día se esfuerzan para tener una buena salud, y no una obligación de realizar semana sí y semana también pruebas, porque al final se conseguirá el efecto contrario, que dichos atletas se cansen y dejen de hacer éste deporte.

Hasta tal punto que hay fines de semana en los que hay más de una prueba...

Pues efectivamente, llevamos ya tiempo observando que todos los fines de semana hay varias pruebas que coinciden en La Rioja y el problema es que no hay ninguna regulación de pruebas, con lo cual, cualquier organizador puede pedir realizar una prueba cualquier fin de semana con la mejor voluntad, pero como nadie sabe las pruebas que va a ver ese fin de semana, no sabe si coincidirá con otras o no.

Y, ¿qué opina la Federación?

Pues puede ocurrir que, al final los corredores, se cansan de realizar tantas pruebas. Y el mayor de los problemas es que la gente no sabe las pruebas que hay a lo largo de la temporada. Desde la Federación Riojana de Atletismo, tenemos reguladas un calendario de pruebas tanto competitivas como no competitivas. Para dichas pruebas, la F.R.A. tiene un reglamento de inclusión de pruebas y cualquier organizador puede pedir su prueba en el plazo reglamentario para que se le incluya en el calendario regional, con lo cual aseguran que ninguna otra prueba que esté incluida en el calendario coincida con la suya. Eso sí, no controlamos (no es nuestra labor) el resto de pruebas que se puedan realizar al margen de la Federación.

Por otra parte, Logroño Deporte lleva unos años regulando un calendario de carreras populares, alguna de ellas también están incluidas en nuestro calendario, pero que tienen el mismo problema, que no pueden controlar las demás carreras que se disputen, con lo que hay pruebas suyas que coinciden con otras. El peligro que existe es que hay pruebas que empiezan a desaparecer precisamente porque no son capaces de costearlas por la mínima presencia de corredores.

- ¿Cree que estamos ante una profesionalización en cuanto a la organización de carreras?

Yo entiendo que la organización de las carreras hay que profesionalizarla con el propósito único de beneficiar al atleta. Sé lo duro que es organizar bien una carrera y todo lo que envuelve el organizar una prueba, pero también entiendo que el objetivo a la hora de organizarla es conseguir atraer al mayor número de atletas ofreciéndoles un producto que para ellos sea atractivo en todos los aspectos. De lo contrario, dicha prueba tenderá a desaparecer por la falta de corredores.

- ¿Considera que se está perdiendo el espíritu de correr por el placer de correr?.

El corredor popular tiene que entender que practica un deporte que le repercute positivamente en su salud a todos los niveles y que debe de correr por el placer de correr. Pero también te digo, que el ser humano por naturaleza es competitivo consigo mismo y a la hora de correr no tarda en serlo también, que por una parte es positivo porque tiene que tener objetivos, pero sin obsesionarse ya que sino pierde ese placer de

correr por correr.