Ciudadanos defiende la continuidad de María Luisa Alonso y Julián San Martín. Así lo recoge ElPais.com, diario en el que el Partido "defiende la continuidad de ambos ediles" porque considera que "han protagonizado un error administrativo ya subsanado que nada tiene que ver con la corrupción política" a pesar de que Ciudadanos ha recogido en todos sus pactos de investidura el compromiso de expulsar a cualquier cargo investigado.

La jueza del jugado número dos de instrucción de Logroño ha decidido investigar a María Luisa Alonso y a Julián San Martín por un presunto caso de malversación que se encuentra en fase de diligencias previas, tal y como desveló ayer Rioja2. El caso se remonta a 2015. Hasta octubre de ese año, Ciudadanos pagó el sueldo de Alonso como delegada territorial a través de la cuenta de su grupo municipal, lo que contraviene la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Como también han asegurado a Rioja2 hace algunas horas, "el Partido insiste en que el asunto ya se ha solucionado, tanto con Hacienda como con la Seguridad Social, devolviendo casi 3.000 euros".

"Un afiliado al que expulsamos, en venganza, ha denunciado a estos concejales por malversación de fondos públicos", le ha explicado a este diario una fuente de la secretaría de Organización de Ciudadanos, que ha hecho bandera de la veintena de cargos públicos imputados del PP y el PSOE a los que ha obligado a dimitir para firmar o mantener sus pactos de investidura.

"María Luisa cobraba a través de la cuenta del grupo municipal, en lugar de a través de la cuenta del partido. Cuando nos dijeron que eso no se podía hacer, cambiamos, repusimos el dinero, y ya está. No hay malversación de fondos", ha añadido. "Llevaremos el informe del Tribunal de cuentas, del Ayuntamiento y de la Seguridad Social, que reflejan que está todo subsanado y arreglado, que no ha habido nada. Acabará en archivo", ha opinado. "Nosotros somos contundentes. No les pedimos el acta porque ya está demostrado que no hay nada. Si lo hubiese, no durarían ni un telediario".

La relación entre el PP y Ciudadanos en este Ayuntamiento es especialmente tensa. Cuca Gamarra, la alcaldesa de la ciudad, tuvo que firmar un pacto de investidura con los representantes de la formación de Rivera, que le exigieron el compromiso de que no se presentará de nuevo al cargo. Desde entonces se suceden las polémicas.

Además del caso que afecta a Alonso y San Martín, Nazareth Quijano, también edil de Ciudadanos, se dio de baja en 2016 al descubrirse que había desviado decenas de miles de euros de los fondos de la agrupación a su cuenta (los devolvió). Y Elvira González, también concejal en Logroño, dejó su acta en marzo como protesta por los cambios ideológicos aprobados por el partido en su IV Asamblea Nacional, en la que Ciudadanos abandonó el socialismo democrático para abrazar el liberalismo progresista.