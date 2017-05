Ya se conocen los grupos del Desafío de Bandas

La primera edición de Desafío de Bandas ya ha seleccionado a los 63 grupos que participarán en esta iniciativa este verano. Será un festival itinerante que recorrerá La Rioja con conciertos y numerosas actividades paralelas en 25 emplazamientos. El ganador, que recibirá 2.400 euros, se conocerá en plenas fiestas de San Mateo. El segundo clasificado ganará 1.200 euros.

Según ha indicado la organización, ha sido difícil seleccionar a los finalistas "debido al elevado nivel técnico y musical mostrado por la mayoría de conjuntos recibidos". Se han tenido en cuenta criterios técnicos, la originalidad de las composiciones, la puesta en escena y la actitud sobre el escenario.

De entre las más de 300 bandas de diversos estilos musicales y procedencia se inscribieron en esta primera edición del certamen itinerante, estas son las elegidas:

Johnny Hate - Mediterrània Band - Grand Matter - Los Flamingos - NUC - Muntz - Noiah - Once Rojo - Bolbora - Oplutón - Gallos - Ignición - Dr. Trotski - The Monster Lover - Rockstion - Bluestain - Los Indigentes - Jack y los Banakubu - Noir - FL2TR - Shit Hit the Fan - Paradise Key - Pato Dizzy - Blast Wave - Los Otros - Buenas Noticias - Kelly Kapowski - Adrenalina - Cabina 14 - Poetas de Botella - Stratos - Con X the Banjo - Mosh - Musicómanos - Nius de Nit - Infamia - Cápital - Chisum Cattle Co - Erizo Sibarita - Clusterfucks - Attikus Finch - Kerman - Repion - Funny Roman Numbers - Mad Jungle - April Five - Naïa - Slowmo - The Amsterdammers - Fake Teddy - Reverendo & the New Preacher Boys - Speed Limit Crusier - Cristosaurio - Rojo 5 - Flopper - Tempo Phobia - Drunken Cowboys - Geométrica - J.J. Sprondel - Sonic Toys - Ingravitö - 71 - A paso de Vaquero - Las Gafas de Mike

Por último, hay una serie de grupos riojanos que la organización ha querido premiar de forma especial. Estas bandas no participan directamente en el certamen, sino que serán invitadas para actuar en alguno de los emplazamientos. Este conjunto de bandas está compuesto por: El Cuarto Verde - Ass Face - Los Zapa - Daniel Subero - BichoZ - Doctor Sapiens - Azote - Ruben BG - Cuarentena - The Ribazos - Fucking Sarnas - Sonic Sister - Eh, Mertxe - Natural Music.