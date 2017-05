¿Quién miente, Ciudadanos o Rioja2?

Tras la noticia publicada ayer sobre la declaración de los concejales de Cidadanos de Logroño, María Luisa Alonso y Julián San Martín, Rioja2 se ha puesto en contacto con este Partido donde nos han asegurado que "no se ha recibido ninguna notificación para ir a declarar, a día 11 de mayo de 2017" y que la información publicada por este medio es "falsa".

El auto (Procedimiento Abreviado), prosigue la misma fuente, "ha realizado un requerimiento de toda la información, de todo lo que se entregó a la Seguridad Social, a Hacienda, lo aprobado en el pleno... pero en ningún caso se dice que vayan a declarar porque no lo ha decidido el juez". Es más, añaden, "si tuviesen que ir a declarar hubiésemos recibido una notificación al respecto, y a día 11 de mayo de 2017, no hemos recibido ninguna notificación por parte de ninguno de los dos, insisten..

Sin embargo, y según podemos leer en este documento: "se oirá EN DECLARACIÓN A LOS INVESTIGADOS MARIA LUISA ALONSO Y JULIÁN SAN MARTÍN MARQUÉS".

Fuentes jurídicas consultadas por Rioja2 confirman que, indudablemente, se trata de un tipo de proceso penal para determinar la posible responsabilidad penal por un DELITO DE MALVERSACIÓN, encontrándose este en la fase de Diligencias Previas o fase de investigación en el Proceso Abreviado.

Asimismo confirman que, de acuerdo a la reforma llevada a cabo por la LO13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales, y como recoge el auto, serán llamados a declarar en calidad de investigados, tal como publicaba este medio.

Ciudadanos también niega que afrontemos un caso de "corrupción política" ya que insisten que "estamos ante un error administrativo del que se dio cuenta el Partido, y de hecho, fue Ciudadanos quien aportó las pruebas y lo subsanó porque el último perjudicado era el Ayuntamiento de Logroño. Cuando se detectó el error, se subsanó y se llevaron las cuentas a la Seguridad Social y a Hacienda".

Una versión distinta a la que ofreció la delegada territorial de Ciudadanos, María Luisa Alonso, a los propios afiliados. Y es que según grabaciones a las que también tuvo acceso Rioja2, la propia Alonso reconocía que se trataba de una "orden de Barcelona".

En esa reunión, la delegada territorial aseguró que "seguía una directiva del Partido que no era para La Rioja sino para toda España porque la intención era descargar las cuentas del partido de los cargos orgánicos para tener más dinero para la campaña".

El pasado mes de noviembre, y en relación a la investigación del alcalde de Villamediana y de otros tres ediles, la postura de Ciudadanos fue tajante. De hecho, insistían en la "coherencia" de Cs, decían, "que ya forzó la dimisión del anterior alcalde de Villamediana, el popular Tomás Santolaya en enero pasado, tras conocer su imputación como presunto autor de un delito urbanístico investigado por la Fiscalía de Urbanismo de Madrid"

De hecho, en la misma comparecencia hacían referencia al pacto de investidura de Cs para apoyar al PP de Villamediana. Hablaban de "una separación inmediata de cualquier cargo público o de partido a cualquier imputado en un caso de corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial".

Por esta razón, solicitaron entonces la dimisión inmediata de todos los miembros del PP implicados en este caso, "el actual alcalde Rubén Guitiérrez y las concejalas Adelina Martínez, Elena Suárez y María Julia Olarte".

La coordinadora territorial de Ciudadanos La Rioja, María Luisa Alonso, ha señalado este martes que Pedro Sanz “no debería esperar a su imputación” y que “debería dimitir por ética y por responsabilidad política”, en relación al Auto de la juez Sánchez Ruiz-Tellado en el que amplía las diligencias por la vivienda irregular del expresidente riojano y vicepresidente primero del Senado.

“Es un senador autonómico que, recuerdo, ha perdido absolutamente la confianza del Parlamento porque así se lo han dicho todos los grupos de la oposición”, subraya Alonso, quien ha realizado estas declaraciones junto a Modesto Fernández, portavoz del grupo municipal ‘naranja’ en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua. La coordinadora regional del partido ha avanzado, además, que el grupo parlamentario de Ciudadanos va a respaldar la comisión de investigación registrada este lunes en el Parlamento de La Rioja por el Partido Socialista.

Las dimisiones que reclama C’s en Villamediana se extienden a Rubén Gutiérrez (actual alcalde del municipio), Adelina Martínez, Elena Suárez y María Julia Olarte.

Este es el Auto Judicial completo: