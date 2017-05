Hacer la compra y ahorrar al mismo tiempo es posible

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el presupuesto. Debes establecer una cantidad (semanal, mensual…) para hacer la compra y tenerla muy clara cuando vayas al supermercado para no sobrepasarla.

Establece un menú semanal: parece una tontería, pero si tienes claro qué ingredientes vas a necesitar para la semana, no caerás en la tentación de comprar alimentos de más por si acaso un día te apetece cocinar un plato concreto (que luego no preparas y los ingredientes se quedan en la nevera sin usar y acaban, en muchos casos, estropeándose).

Al elaborar la lista de la compra, lo primero que hay que hacer es revisar la despensa para tener qué claro qué hay (y cuánta cantidad) y qué no.

Cuando sea interesante, aprovecha las ofertas. Si ya tienes varias unidades de un producto en casa y lo encuentras de oferta en el supermercado, no tiene mucho sentido que compres más. Lo mejor es aprovechar para adquirir aquellos productos que normalmente se quedan fuera del carrito por su precio más elevado. Esto te permitirá hacer una compra variada sin salirte del presupuesto.

Comprar a granel los productos no perecederos suele ser una buena forma de ahorrar unos cuantos euros.

Es importante no ir al supermercado con hambre. Aunque parezca mentira, cuando tenemos hambre tenemos a meter más productos en el carrito de la compra, por lo que evita esta circunstancia cuando vayas a comprar.

Respeta la lista. Por mucha tentación que tengas de comprar esa oferta de dos por uno en paquetes de galletas, si no estaban en la lista, no las metas en el carrito, ya que si lo haces, no conseguirás ahorrar.