Jesús Gil de Gómez da el relevo en Arnedo a Rita Beltrán

satiro 11/05/2017 12:20h

Mire señor Lasta y perdone que le de ese título. Si a usted lo insultan de forma improcedente, injuriosa y agraviante en las redes sociales, te lo recriminan y te avisan que esas no son formas y que dejes de hacerlo pero tu insistes e insistes, se te vuelve a llamar la atención ya con amenaza de denuncia pero tu encima te burlas y aumentas tu categoría de insultos. No puedes quejarte cuando te ponen la denuncia y el juez te condena. Tiene usted todo el derecho a querellarse contra mi, para eso estan los juzgados. Y mire usted parece que consejos vendo y para mi no tengo, porque yo no he empezado esta movida. Con respecto al PR+ creo que hay suficientes afiliados que determinaran si se inclinan hacia algun lado, al menos de momento solo lo hacemos hacia adelante con La Rioja

