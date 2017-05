Ibercaja despedirá a 53 trabajadores en La Rioja

Los sindicatos CCOO, Asociación de Cuadros de Ibercaja (ACI) y APECA --antiguo CSICA-- han alcanzado un preacuerdo con Ibercaja sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la entidad, de modo que finalmente contemplará 500 despidos voluntarios (53 en La Rioja), frente a los 686 iniciales, y el cierre de 140 oficinas, en lugar de las 160 que Ibercaja propuso al principio de la negociación.

Según ha explicado a Europa Press el representante de CCOO en Ibercaja, Miguel Ángel Villalba, este preacuerdo, alcanzado este martes tras un intenso día de negociaciones, incluye puntos que "para nosotros eran irrenunciables".

En primer lugar la "total voluntariedad" de esas 500 salidas y que se garantiza que "no habrá más movilidad geográfica que la que genere el cierre de oficinas" y se han "blindado" los puestos de trabajo de las personas que se vean afectadas por la clausura de esas oficinas.

De esta forma, "habrá traslados, pero conseguimos minimizar los daños y mejorar las indemnizaciones, tanto si se acepta el traslado como si se apuntan al despido", dado que "multiplicamos por cinco la indemnización".

"Hemos conseguido que el coste del ERE lo asumiera la entidad y no pagarlo el resto de trabajadores", de modo que el ERE "no tiene coste social ni económico para los trabajadores que se queden" en la plantilla de la entidad, ha afirmado Villalba.

Tras remarcar que las 500 salidas serán voluntarias, ha precisado que "dejamos 90 posibles salidas más para la movilidad geográfica", en el caso de que las personas que se vean afectadas por el cierre de su oficina no acepten su nuevo destino y salgan de la entidad, también "con una indemnización muy por encima" de lo previsto en la reforma laboral. "Ojalá que de esos 90 no salga ninguno, pero es una cifra abierta, no obligatoria", ha aclarado.

CIERRE DE 140 OFICINAS

En el caso de las oficinas, se cerrarán 140, 55 de ellas en la Dirección Territorial de Aragón, mientras que en Castilla León, La Rioja y Guadalajara, Arco Mediterráneo, Madrid y Extremadura se reducen esos cierres en dos clausuras menos en cada una de ellas, salvo en Extremadura, donde estaba previsto el cierre de 32 sucursales y serán 20 las que se clausuren.

Tras alcanzar este preacuerdo, el Consejo de la Sección Sindical y la asesoría jurídica del sindicato tendrán que dar su visto bueno al documento y "antes del viernes a las tres de la tarde se ratificará". En el caso de ASIPA y CGT, esta tarde celebrarán asambleas de afiliados para decidir si se adhieren o no a este preacuerdo.

"TRATO DISCRIMINATORIO"

Por su parte, la representante de UGT, Victoria Camarena, ha indicado a Europa Press que este martes ya afirmaron que no firmarían las condiciones trasladadas por la empresa, si bien "este preacuerdo no lo conocemos, el texto no se nos ha aportado" y ha estimado que el último receso en las reuniones realizado este martes "fue una simulación para negociar con estos tres sindicatos".

"Se nos ha retirado de la negociación, sin oportunidad de hacer aportaciones al texto planteado por la empresa" y respecto a las condiciones planteadas verbalmente por Ibercaja en este encuentro ha insistido en que "no se ha justificado ni están acreditadas las causas económicas, organizativas y productivas" en que basan el ERE.

"En principio, independientemente de la posible judicialización del ERE, que está viciado de nulidad, la actuación de la empresa y los sindicatos supone un trato discriminatorio para UGT", ha criticado Camarena, al insistir en que se valorará la situación y consultarán a sus asesores jurídicos antes de tomar una decisión al respecto.