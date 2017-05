"Fue una invención de la niña, pero nuestra única intención fue protegerla"

El presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Enrique Jiménez Gabarri, también se ha referido hoy a la recién conocida decisión judicial de declarar sobreseida la denuncia contra un profesor de La Enseñanza al determinar que no hay ninguna prueba que verifique los hechos denunciados.

A pesar de que Jiménez Gabarri, arropado por varias familias gitanas, hizo pública la situación desde un primer momento, no ha asumido la culpa. "A toro pasado es muy fácil opinar", se ha defendido. Ha reconocido que "seguramente hayamos cometido errores", porque "a veces hay gente que le toca trabajar en situaciones de mucha presión y entonces no sé si me adelanté o no, pero mi objetivo fue proteger a una niña de cuatro años". Ha asegurado que actuó "de buena fé" acompañando a una familia en una situación "muy complicada".

Asegura que el juez ha hecho "una instrucción magnífica estos dos meses", por lo que "respetamos absolutamente esta decisión judicial". Ha señalado que fue "una invención de la niña" y, tras la insistencia de los periodistas, ha pedido perdón al profesor y su entorno "si no hemos hecho las cosas bien".