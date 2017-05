Domínguez, a favor de cerrar el parking del San Pedro en 2013

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha manifestado hoy, en la Comisión de Investigación del Parking del CIBIR, que manifestó "muchas veces" su "opinión técnica favorable" a cerrar el aparcamiento Oeste-1 del San Pedro.

Domínguez ha sido el tercero en comparecer en el Parlamento de La Rioja dentro de la comisión que investiga los contratos relativos a la adjudicación de la gestión de los aparcamientos del Hospital San Pedro. Lo ha hecho en calidad del cargo que ejercía en 2013, director de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja.

La diputada socialista, Nuria del Río, ha querido saber si Domínguez "recibió indicación de elaborar un informe jurídico sobre el cerramiento del parking publico Oeste1". A lo que ha contestado: "no recuerdo si hubo informe oficial", pero, ha añadido que manifestó "muchas veces" su "opinión técnica favorable".

Con respecto al hecho de que se añadiera, en 2013, una cláusula para compensar económicamente a Aparcamientos CIBIR, en caso de que la ocupación del aparcamientos fuera inferior al 22 por ciento, ha aseverado: "Con esta cláusula, o sin ella, Salud tenía que compensar".

Así, ha detallado cómo técnicamente, cuando hay quiebra del equilibrio económico-financiera "hay que compensar" porque el hecho de que "el contratista tenga que tener una compensación" en caso de romperse el equilibrio económico financiero "lo dicen los principios generales del sistema jurídico". Incluso, ha añadido, "desde el derecho romano".

No obstante, ha advertido de que "equilibrio económico financiero no significa beneficio empresarial, sino que el contrato tiene viabilidad".

En este sentido, ha relatado cómo el acuerdo complementario introduzco una modificación que "era buena para el interés general", ya que se buscaba establecer una compensación directa "para que no fuera a fondo perdido y se pudiera recuperar".

A preguntas de los diputados, ha insistido en que el informe de los servicios jurídicos, que se redactó en 2013, "entra en cuestiones de legalidad, no de oportunidad ni económico financieras". En este caso, ha dicho, "el letrado verifica si se cumplen los requisitos de la ley".

Ha insistido, además, en que "en 2010 nadíe preveía la ocupación" que iba a tener el parking, aunque ahora, "vistos los acontecimientos", se pueda "tener tentación de analizar" ese momento "con lo que se sabe ahora".

Frente al hecho señalado por el diputado de Podemos Germán Cantabrana relativo a que, a su juicio, el contrato "es lesivo" y "está haciendo daño" a los ciudadanos, además de que en 2013, cuando se hizo el informe, "ya se sabía cuál será la ocupación", Domínguez ha insistido: "No entra en mi competencia técnica, cual sea su rentabilidad, el informe tiene que constreñirse al cumplimiento de los requisitos materiales y formales".

El diputado de Podemos ha insistido en conocer si cree que se "equivocó" amparando con un informe jurídico este contrato; algo ante lo que ha añadido: "Si dentro de diez años, o ahora mismo, me doy cuenta de que me equivoqué, eso no produciría ningún perjuicio a mi responsabilidad".

Desde Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño ha querido saber para qué se usaron los 9,4 millones de euros aportados por Aparcamientos CIBIR como canon para la gestión del parking. El consejero ha explicado que fueron destinados a uso sanitario, pero sin "ingreso específico".

Martínez Flaño también ha dicho no entender "que se diga que no ha habido modificaciones" en el contrato, si se incorporó una "cláusula de compensación económica".

Por su parte, la 'popular' Concepción Arruga ha querido conocer si hubo "valoración del Tribunal de Cuentas" en el expediente de modificación de 2013. También ha creído: "El exceso de información produce desinformación y queremos que se traslade a la población la realidad".

Domínguez le ha explicado que "el Tribunal de Cuentas ha tenido la oportunidad" de revisar el contrato "en varias ocasiones" y entendió que "las compensaciones eran correctas".