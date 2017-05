Cuando Tame llegó a nuestras vidas

Siempre tuvieron claro que querían adoptar. Y no era por no poder tener descendencia. De hecho, Janet y Javi estaban esperando su primer hijo, Lucas, cuando iniciaron los trámites. Sus viajes a África les llevaron a querer que su segundo hijo fuera adoptado y procedente de ese continente. Bajo esa premisa, iniciaron un largo proceso que culminó con la llegada de Tame...o que empezó, porque, aunque muy gratificante, este camino no ha estado exento de dificultades.

Fueron unos cuatro años de trámites y gestiones. Ellos decidieron hacerlo a través de una ECAI (Entidad Colaboradora de Adopción Internacional) de Zaragoza, hace ya ocho años. Una vez tomada la decisión, fue necesario realizar unos curso pre-adopción y preparar todo el papeleo para ser declarados idóneos. "Habíamos estado en Senegal y África nos tira mucho, así que optamos por Etiopía", relata Janet. Después de un tiempo en lista de espera, tras conseguir la idoneidad, llegó el momento de tramitar el expediente con el país de origen y, conseguido el visto bueno, viajar allí para formalizar la adopción.

"Nos encontramos a un niño de año y medio muy flaquito y con la tripa hinchada, desnutrido, enfermo...tenía además los dos brazos llenos de mordiscos. En el orfanato le pegaban. Se te cae el alma a los pies", relata Janet, a quien le hubiera gustado ver el lugar donde había estado su hijo, pero no le dejaron.

Durante una semana, convivieron con Tame en la habitación de su hotel, antes de poder traérselo a su nuevo hogar: La Rioja. Sin embargo, al llegar a España, se dieron cuenta de que este proceso no había hecho más que empezar. "Todo cambió desde que llegamos a Madrid, el niño tiraba todo, se defendía a mordiscos, tenía muchas carencias...Durante su año y medio de vida le habían faltado estímulos y eso se notaba. Fue todo muy complicado".

Lo cierto es que Janet reconoce que criar a un hijo adoptado es diferente que hacerlo con uno biológico. "Aunque no se acuerde, lo que ya ha vivido le ha marcado, físicamente y mentalmente". Ya en Logroño, Tame ha tenido que soportar algún episodio racista por su color de piel. Él mismo también se ha enfrentado a su propia lucha interior por conocer sus orígenes.

"Al principio no quería saber nada, no me dejaba contarle cuentos de África. Poco a poco hemos ido dando explicaciones y ahora dice que quiere ir a Etiopía", explica Janet, quien tiene claro que la espera, los trámites engorrosos y las dificultades encontradas han merecido la pena.