Coloma pide respeto mutuo entre conductores y ciclistas

#1

09/05/2017 11:26h

SEÑOR COLOMA ME PARECE MUY BIEN QUE USTED PIDA RESPETO ENTRE CONDUCTORES Y CLICLISTAS QUE ME SUPONGO QUE SERA POR LAS MUERTES DEL OTRO DIA PERO LOS CICLISTAS TAMBIEN VAN COMO LOCOS POR LA CAPITAL PORQUE YO SOY PEATON Y A HABIDO MUCHAS VECERS QUE CASI NO TE HAN PILLADO DE CASUALIDAD Y ENCIMA COMO TE PILLEN NO LLEVAN UN SEGURO COMO LOS COCHES Y YO TE PREGUNTO QUIEN SE HACE CARGO DE ESE ATROPELLO PORQUE SI NO TIENE SEGURO QUE PASA QUE LO TENGO QUE PAGAR DE MIS IMPUESTOS SEÑORES POLITRASCOS ANALIZEN ESO TAMBIEN SEGURO OBLIGATORIO PARA LAS BICIS

