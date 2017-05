El Gobierno central ha suspendido la realización de las pruebas de reválida tipificadas en la LOMCE. Son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de hacerlas o no en cada uno de sus territorios.

En La Rioja, explica el secretario general de la Federación de Eseñanza, Mikel Bujanda, "hemos sido pioneros en la aplicación de la LOMCE". De hecho, los alumnos de 4º ESO ya han comenzado las pruebas que se están realizado desde el 4 al 12 de mayo. Los alumnos de 3º de Primaria se someterán a la reválida entre el 9 y 10 de mayo y los de sexto de Primaria del 16 al 26.

En el caso de los alumnos de Primaria, explica Bujanda, la prueba es censal, es decir, se someterán a esta prueba todos los alumnos. En el caso de los alumnos de 4º ESO, "la prueba es muestral, solo se someterán algunos de los alumnos y centros de La Rioja".

Unas pruebas con las que CCOO no está en absoluto de acuerdo. "Este tipo de reválidas solo sirven para hacer un ranking de centros porque no van a servir para que los centros o alumnos reciban más ayudas porque no se tiene en cuenta la diversidad del alumnado y de los centros".

Por esta razón, CCOO insta a la "comunidad educativa a la objeción" porque consideran "inútiles" este tipo de pruebas. "No podemos ser cómplices de esta evaluación sin sentido", asevera Bujanda.

Y más aún, añade, después de que el Gobierno regional las haya externalizado. En la ejecución de estas reválidas, el Ejecutivo regional se va a gastar más de 170.000 euros. "Unos 131.000 euros es lo que el Gobierno regional pagará a una empresa privada por imprimir, aplicar, corregir mecánicamente y entregar al Ejecutivo las pruebas de sexto de Primaria".

La de 4º ESO, apunta, "también se han externalizado pero al ser una cantidad menor la adjudicación será directa".

Por todo ello, CCOO rechaza estas pruebas externas porque "desprecian el trabajo real de los centros y el valor añadido que aportan además de ser antipedagógicas e ineficientes a la vez que muestran un absoluto desconocimiento del proceso de enseñanza".