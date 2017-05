La buena racha se va con un mal partido

Se acabó el idilio de Sergio Rodríguez con el triunfo en Segunda B. Es más, en su noveno encuentro vino la primera derrota del técnico logroñés. Fue en Urritxe ante un Amorebieta que, a la conclusión con el 1-0, celebraba la permanencia en la categoría después de haber convivido varios meses en puestos de descenso. Y ese objetivo logrado por los de Aitor Larrazábal se acusó durante el choque. Tampoco ayudó que en la alineación faltaran varios de los habituales en esta racha victoriosa. Caneda y Salvador, sancionados; Miguel, lesionado; Julio Rico y Muneta, decisión técnica. Cinco novedades presentaba el cuadro blanquirrojo respecto al equipo que ganó al Real Unión.

Fermín debutaba bajo palos esta campaña, Zubiri aparecía como lateral diestro, Carrillo estrenaba titularidad en la jornada 37 como central zurdo, mientras que Adrián León y Reguilón retornaban al once inicial. Tantas variaciones pasaron factura ante un rival aguerrido, que sabía que se jugaba la vida para continuar una campaña más en la división de bronce y que siempre estuvo con un punto más de intensidad y agresividad en el encharcado césped pese a que no llovió.

Se intuía un partido en el que iba a imponerse el juego directo, con pocas combinaciones, más de sensaciones y de empujar que de juego. Se requería concentración, orden y viveza. Hasta un punto de motivación extra. Ahí ganaba el Amorebieta frente a una UD Logroñés que ya sabía que repetir por tercera vez en fase de ascenso era inviable tras el triunfo matinal del Rayo Majadahonda. Pero quedaba la posibilidad de jugar la Copa del Rey, cuestión que es compleja y que puede depender más del reajustes de la Federación que de lograrlo de forma directa.

El caso es que Obieta en el primer lanzamiento a puerta se encontró con el larguero y con la fortuna de que el balón impactara en Fermín que, involuntariamente, se introdujo el cuero en la portería. Una primera acción que determinaba que los anfitriones estaban más metido que los riojanos, los cuales ya habían visto como el mismo Ubieta había puesto un buen centro al que Goñi no llegó a rematar en el primer palo. Le estaba costando estirar al cuadro logroñés pese al esfuerzo de Marcos André y las intenciones de Espina por poner algo de criterio en la elaboración, así como el ímpetu de Reguilón y Paredes por su costado izquierdo.

Sin embargo, no se llegaba a portería con peligro. Se sacaba algún córner, pero no había remate. No en vano, el primer tiro entre los tres palos de los visitantes vino con una falta directa de Reguilón pasada la media hora. Los de Larrazábal estaban cumpliendo, no tenía que exponer más, les valía con contener, con enfriar el partido, con ser contundentes y confiar en alguna contra o acción aislada. Por su parte, la UDL debía recuperar su mejor versión para poner en aprietos a Jorge.

Pero los pupilos de Sergio Rodríguez no comenzaron la segunda mitad con la chispa para empatar. De hecho, Fermín tuvo que intervenir en dos ocasiones casi seguidas para evitar que los locales se escaparan en el marcador. Goñi probó al meta de Baños de Río Tobía en un tiro desde la frontal y después estuvo atento a un remate de Mikel Álvaro tras un saque de esquina. Que la UDL no estaba como en las seis jornadas precedentes era más que evidente. Las dimensiones del campo y el oponente no ayudaban.

El ataque de los riojanos parecía más cercano a la inoperancia habitual de antes de la llegada de Sergio Rodríguez y como consecuencia el Amorebieta seguía con su plan aéreo que provocaba que la pelota rondara más en campo de los riojanos que en el de los locales. Goñi, exjugador blanquirrojo, fue el que más cerca estuvo para ampliar la cuenta y sellar la permanencia de los suyos, pero su golpeo se marchó fuera por poco. Con Muneta y Traver en escena la tónica del juego de los riojanos no varió mucho. Si acaso, una acción, a trompicones, que culminó el exfutbolista del Levante B fue lo más potable, junto a una postrera jugada de Marcos André. Muy poco para amargar la alegría del Amorebieta. Pese a la derrota, la UDL continúa séptima con 53 puntos y buscará un triunfo que le pueda acercar a la Copa del Rey en la última jornada en Las Gaunas ante un Gernika que este domingo ha firmado la salvación.

FICHA TÉCNICA

Amorebieta: Jorge; Goiria, Olartua, Rubén, Garmendia; Mikel Álvaro (Javi Rodríguez, min. 78), Adrien Goñi (Fiddes, min. 92), Javi Moreno, Baqué; Muniozguren y Obieta (Ibrahima, min. 83).

UD Logroñés: Fermín; Zubiri (Kike, min. 90), Amelibia, Carrillo, Paredes; Coulibaly, César Remón (Muneta, min. 60), Adrián León, Reguilón (Traver, min. 68); Espina y Marcos André.

Gol: 1-0, min. 12: Fermín, en propia puerta.

Árbitros: Jaime Ruiz Álvarez (Comité Asturiano). Amonestó a los locales Muniozguren (min. 48) y Javi Moreno (min. 59), y a los visitantes Adrián León (min. 48), Reguilón (min. 51) y Espina (min. 59),