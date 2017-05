El 3% de la población riojana se ve afectada por la ausencia de bancos en sus municipios

La crisis financiera provocó que cerraran gran cantidad de sucursales bancarias, sobre todo en las pequeñas localidades. En España hay 8.117 municipios, y el 48% no dispone de ningún tipo de sucursal, como detalla el El Pais.

Existe una zona en España con una extensión de 65.000 kilómetros cuadrados, la denominada Serranía Celtibérica, que se conoce "como la España despoblada o la Laponia del sur, un territorio montañoso y frío con 1.355 pueblos que se extiende por las provincias de Guadalajara, Teruel, La Rioja, Burgos, Valencia, Cuenca, Zaragoza, Soria, Segovia y Catellón. En su interior viven menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. No hay un lugar tan extremo y vacío en toda Europa", cuenta Paco Cerdá en su libro, Los últimos. Voces de la Laponia española (Pepitas de Calabaza, 2017).

Dentro de esta 'Laponia del Sur' se encuentra La Rioja, que cuenta con un total de 87 municipios sin ninguna oficina bancaria, lo que supone el 3% de la población.

Maudos, que publicó el informe El acceso a los servicios bancarios en España, en el número 29 de la colección Mediterráneo Económico de Cajamar, apunta que esta tendencia seguirá creciendo: "Menos oficinas implica menor accesibilidad, que puede ser un problema si se convierte en exclusión financiera", resume.

Admite que existen otros canales para acceder a los servicios bancarios, como la tarjeta o la banca a distancia, pero recuerda que el entorno donde se cierran las oficinas es donde existen colectivos susceptibles de sufrir la brecha tecnológica "por tener menor cultura financiera o peor, o incluso nulo, acceso a las tecnologías de la comunicación". Además, son personas con un tradicional uso del dinero en efectivo.

El retrato robot del pueblo sin oficinas es una localidad de pocos habitantes (un número inferior a 100), con una edad media superior a los 60 años, dificultades de acceso por carretera, en zonas rurales carentes de otros servicios básicos y alejados de cualquier polo industrial.

Pero el abandono de la banca es desigual en España. En la situación más extrema está Zamora, provincia donde el 25,5% de la población no tiene acceso a un banco porque carecen de él un 75% de sus pueblos. En Segovia es el 22,5% los que no pueder ir a una oficina porque el 79,4% de sus municipios no tiene banco; en Ávila el 20,7% de los habitantes y el 83,5% de los pueblos no tiene sucursal; le sigue Palencia, con un 17,4% de la población y el 83% de las localidades... Y luego están Salamanca, León, Burgos, Soria, Teruel... Casi la misma lista de la Laponia española.

¿Y qué pasará en el futuro? "La red de oficinas seguirá cayendo porque el sector busca rentabilidad, pero no creo que tenga un impacto significativo en la exclusión financiera, siempre y cuando siga avanzando a buen ritmo, como hasta ahora, el uso de la banca online", señala Maudos.

Este economista confía en que "el uso de Internet siga creciendo en la población de más edad y, con ello, la banca a distancia, lo que mitigará el problema". No obstante, Maudos pide "que la banca ayude a combatir la exclusión financiera con oficinas móviles o la instalación de cajeros automáticos para pagar recibos, además de retirar e ingresar efectivo". También cree que la Administración debe contribuir incorporando entre sus objetivos evitar la exclusión financiera.