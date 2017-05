1,7 millones de euros para la compra de 106.530 vacunas hasta 2019

El Gobierno de La Rioja destinará 1.759.867,56 euros destinado al contrato de suministro para la adquisición de vacunas, tanto del calendario infantil como para adultos, para los años 2017 (660.890,20 euros), 2018 (549.488,68 euros) y 2019 (549.488,68).

La adquisición de estas dosis permitirá llevar a cabo el Programa de Inmunización con un Calendario Oficial de Vacunación, dirigido a todos los niños en edad pediátrica que alcanza en La Rioja una cobertura de vacunación superior al 95%. Además, hay que tener en cuenta que la vacunación no finaliza en la infancia y desde el Gobierno de La Rioja se ha establecido un calendario de vacunación dirigido a personas adultas en el que están incluidas las personas que por su edad no han sido inmunizadas a través del calendario infantil, así como aquellas vacunas que tienen que administrarse a toda la población de una determinada edad.

Asimismo, existen determinadas personas consideradas de riesgo elevado para el padecimiento de enfermedades que serían prevenibles por inmunización. Por tanto, es de gran importancia extender las recomendaciones de vacunación en estos grupos de población con el fin de completar los programas de vacunación infantil.

En total, en esta ocasión La Rioja va a adquirir 106.531 vacunas divididas en los siguientes lotes:

Lote 2: vacuna pentavalente frente a difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomelitis inactivada y haemophilus influenzae tipo b conjugada (1.500 unidades), con un precio máximo por unidad de 22,42 euros.

Lote 4: vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular, de contenido antigénico reducido (25.663 unidades), con un precio máximo de 14,95 euros

Lote 6: vacuna frente a haemophilus influenzae tipo b conjugada (1.350 vacunas), con un precio máximo de 7,69 euros.

Lote 7: vacuna frente a hepatitis B para edad pediátrica (800 unidades), con un precio máximo de 4,90 euros.

Lote 8: vacuna frente a hepatitis B para edad adulta (4.800 unidades), con un precio máximo de 7,64 euros.

Lote 9: vacuna frente a hepatitis B para pacientes en prediálisis y diálisis (3.000 unidades), con un precio máximo de 22,77 euros.

Lote 10: vacuna frente a hepatitis A para edad pediátrica (1.500 unidades), con un precio máximo de 11,66 euros.

Lote 11: vacuna frente a hepatitis A para adultos (900 unidades), con un precio máximo de 29,95 euros.

Lote 12: vacuna frente al sarampión, rubéola y parotiditis (13.800 vacunas), con un precio máximo de 7,10 euros.

Lote 13: vacuna frente a varicela (15.800 unidades), con un precio máximo de 19,50 euros.

Lote 14: vacuna frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (7.400 unidades), siendo el precio máximo de 36,70 euros.

Lote 14: vacuna conjugada frente al meningococo C (30.000 unidades), siendo el precio máximo de 14,45 euros.