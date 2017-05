Dos blogueros pasarán 6 meses descubriendo La Rioja

Su trabajo será, durante 6 meses, descubrir La Rioja. Rebeca Serna ha sido una de las ganadoras del concurso que la Consejería de Turismo y Minube han organizado para dar a conocer lugares de la comunidad a través de otra mirada. Esta viajera ya ha comenzado a publicar sus primeros post en viajeros30, para ir informando de los destinos que va conociendo.

"Lo tengo clarísimo. No me voy a dejar nada en el tintero. Las mejores rutas de senderismo, paisajes espectaculares, pueblos con encanto, gastronomía, vinos para caerse de espaldas y todo lo que me encuentre por el camino", asegura. Para seguir sus andanzas, hay que seguir el hashtag #DescubriendoLaRioja y los nuevos artículos que irá publicando cada mes.

Serna explica que, pese a que es una comunidad que tiene my cerca, le falta mucho por descubrir. Por eso se animó a participar en el concurso para convertirse en Descubridor de La Rioja.

"Seis meses puede parecer mucho tiempo para escudriñar hasta el último rincón de La Rioja. Al fin y al cabo es una comunidad uniprovincial y más bien pequeña. Sin embargo, ya empezando a investigar y planificar mis futuras escapadas me he dado cuenta de todo lo contrario. La Rioja tiene un mundo de posibilidades y quiero probarlas todas". En esta tarea no estará sola, el blogger y fotógrafo Millan Dasairas es el otro seleccionado como Descubridor de La Rioja.

Su periplo comenzará explorando la Sierra de la Demanda riojana, Ezcaray y las Siete Villas.