"No sabemos cuándo pero el mosquito tigre llegará a La Rioja"

Todavía no ha llegado pero llegará. Y es que, según ha contado a Rioja2 el etmólogo del CIBIR, Ignacio Ruiz, "aunque en La Rioja todavía no hay presencia de este insecto, se está vigilando porque, no sabemos cuándo pero llegará".

Desde que llegara a España procedente de algún lugar del sudeste asiático hace más de una década, el mosquito tigre (Aedes Albopictus) cubre de picaduras a los habitantes de la cuenca mediterránea cada primavera y verano. Este año, las altas temperaturas y las abundantes lluvias del invierno han adelantado el fin de su letargo.

Hay una serie de regiones, sobre todo en el levante, "en las que la presencia del mosquito tigre es constante aunque ya se está extendiendo a otras". En Aragón, apunta, ya se ha detectado presencia de este mosquito aunque no se ha asentado. Y previendo que pueda llegar a La Rioja, "ya se han instalado una serie de trampas por distintas localidades, Logroño, Arnedo, Calahorra, Alfaro, Ezcaray y Haro". Cada dos semanas, cuenta, vigilamos estas trampas para ver si hay presencia de huevos o no y, hasta la fecha, no se ha detectado presencia alguna".

Por esta razón, apunta, de momento podemos estar tranquilos pero también es cierto "que no podemos impedir que llegue a nuestra Comunidad". Y cuando eso pase, asevera, "estaremos preparados".

Y es que desde el año pasado La Rioja ya cuenta con un protocolo para vigilar el comportamiento de este insecto porque, entre otras, puede contagiar enfermedades como el zika de forma que, "en el mismo momento en el que se detecte la presencia en La Rioja, se activará el protocolo".

Estamos hablando, explica el experto, de un insecto "al que le gusta el ser humano, muy agresivo y molesto". De hecho, pese a lo que pueda pensar la mayoría, no encontraríamos al mosquito tigre en la Grajera, porque "necesitan poca concentración de agua por lo que perfectamente nos lo podemos encontrar en macetas".

Además, Ignacio Ruiz es miembro del proyecto Mosquito Alert, un sistema de alerta ciudadana para investigar, seguir y controlar la expansión de las dos especies de mosquito. Con la app Mosquito Alert, la ciudadanía puede ayudar a los científicos a detectar adultos de mosquitos en sus lugares de cría.