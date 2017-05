#18

satiro 03/05/2017 19:12h

Don Vicente, corto pego lo dicho. (el PP parace mas una organización mafiosa que otra cosa. El PSOE parece una jaula de grillos en plena grillada. Podemos en su papel de protestante de lo humano y lo divino y para rematar Ciudadanos que no deja de ser la marca blanca del PP y cada vez tiene mas fugas y mas fugados) Pues bien, No me dirá usted que el PP ne está cercano a una organización mafiosa. 1.300 implicados en distintas causas . No me dirá que el PSOE no es una jaula de grillos. si andan a la greña entre Sanchez y Susana y el vasco a la espera de si por casualidad se estrellan y salta la sorpresa. ¿Podemos? con su moción de censura en solitario al Gobierno, Que no se sabe si es contra Mariano o contra la gestora socialista pero que va a tener una cantidad de publicidad gratuita a costa de ambos. Y para terminar Ciudadanos, que quieren pescar en rio revuelto pero sus afiliados se le marchan en casi todas las circunscripciones, lo de La Rioja es de chiste. Esto no lo considero critica sino hechos reales que estan en los diarios. Cada cual se forja su propio destino.

